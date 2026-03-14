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Grenoble – ASSE : le choix de Montanier est connu pour l’identité du nouveau capitaine

Par William Tertrin - 14 Mar 2026, 09:00
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La compo probable de l’ASSE pour le déplacement à Grenoble.

Après cinq victoires de suite en Ligue 2 depuis l’arrivée de Philippe Montanier, l’ASSE veut réaliser la passe de six chez son voisin grenoblois, pour ainsi prendre provisoirement la première place de Ligue 2. Un défi qui devra être réalisé sans le capitaine et gardien Gautier Larsonneur, blessé jusqu’à la trêve.

Et, selon L’Équipe, c’est la recrue Julien Le Cardinal qui devrait hériter du brassard. En conférence de presse, Montanier avouait même avoir déjà fait son choix. Nadé ou encore Moueffek étaient également des options probables. Avec la titularisation de Brice Maubleu dans les cages, ce devrait donc être le seul changement opéré par Montanier dans sa composition.

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La compo probable de l’ASSE

Maubleu – Pedro, Le Cardinal (cap), Nadé, Old – Kanté, Miladinovic, Boakye – Cardona, Stassin, Davitashvili.

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