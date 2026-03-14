Revue de presse espagnole : Arbeloa va faire un choix fort au Real Madrid, journée décisive au FC Barcelone

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Voici la revue de presse espagnole en date de ce samedi 14 mars 2026.

SPORT : « SIGNATURE DE GAVI »

Au FC Barcelone, Hansi Flick prévoit que la grande perle blaugrana, Gavi, pourra rejouer contre Séville, six mois après sa blessure. Selon SPORT, un plan est déjà en place pour que son retour sur le terrain soit sûr et définitif.

Le quotidien rapporte les dernières déclarations des candidats à la présidence du FC Barcelone. Joan Laporta assure qu’il restera président du Barça « jusqu’à sa mort », tandis que Víctor Font dénonce que certains ont voulu « leur faire croire qu’il n’y avait pas d’élection ».

SPORT rappelle également le décès d’Enric Reyna, ancien président du FC Barcelone en 2003.

Enfin, le Real Madrid doit impérativement l’emporter ce soir contre Elche pour rester dans la course au titre, insiste le quotidien.

AS : « LA FABRICA FONCTIONNE ! »

Thiago Pitarch, qui incarne en ce moment une des grandes promesses du centre de formation du Real Madrid, dirige une génération de jeunes appelée à reconstruire l’équipe. « Dans le vestiaire, on me dit de ne pas avoir peur », explique-t-il. Face aux neuf absences du Real Madrid, sept jeunes du centre de formation seront intégrés dans le groupe pour le match contre l’Elche.

MARCA : « INTERDIT DE BAISSER LA GARDE »

Marca souligne que le Real Madrid n’a aucune marge d’erreur face à Elche pour rester dans la course à la Liga. Avec neuf absences dans l’effectif, Arbeloa pourrait être contraint de titulariser Manuel Ángel, milieu de la Castilla. Un choix fort afin de compenser les joueurs indisponibles. L’équipe est appelée à montrer la même motivation et la même intensité qu’en Ligue des champions contre Manchester City, un impératif pour assurer les trois points et ne pas laisser échapper le championnat.

Au FC Barcelone, ce samedi marque la journée de réflexion avant le scrutin. Les candidats Víctor Font et Joan Laporta ont conclu une campagne électorale intense.

MUNDO DEPORTIVO : « FIN DE CAMPAGNE »

Du côté de MD, on précise que les candidats Joan Laporta et Víctor Font ont tenu leurs derniers meetings de clôture de campagne, concluant ainsi une période intense de communication et de débats. Demain, ce seront les socios, aux urnes, qui décideront qui occupera la présidence du FC Barcelone, mettant un point final à cette élection cruciale.

Pour le Real Madrid, qui devra faire face à de nombreuses rotations et absences, il faudra impérativement prendre les trois points contre Elche pour rester compétitif dans la course à la Liga. L’équipe devra montrer détermination et cohésion malgré les défis imposés par l’effectif réduit.