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FRANCE

Stade Rennais Mercato : 2 signatures pour Franck Haise

Par Raphaël Nouet - 16 Mar 2026, 17:34
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Franck Haise à son arrivée au Roazhon Park.
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Le Stade Rennais a annoncé la signature du premier contrat professionnel d’Henrick Do Marcolino (20 ans). Florian Truffert devrait l’imiter sous peu.

Au lendemain de la première défaite de l’ère Franck Haise (1-2 contre Lille), le Stade Rennais est reparti sur des bases positives en annonçant une signature. Il s’agit du premier contrat professionnel d’Henrick Do Marcolino, qui a fait ses premiers pas en Ligue 1 lors de la victoire à Auxerre (3-0). Né le 21 mars 2006 à Vannes, Henrick a intégré l’académie du SRFC à l’âge de 12 ans. Il est le fils de Fabrice Do Marcolino, le frère d’Alan et le cousin de Jonathan. Il évolue au poste de milieu de terrain.

Le frère d’Adrien Truffert va aussi signer pro

Au site du SRFC, il a déclaré après sa signature : « Je suis très heureux, c’était ma volonté de continuer avec le Stade Rennais, mon club formateur où j’évolue depuis huit ans. Mon travail est récompensé, peu de temps après avoir découvert la Ligue 1. Je suis prêt à travailler dur pour montrer à tout le monde que cette signature ne relève pas de la chance, je veux continuer et me battre pour me faire une place. Quatre Do Marcolino ont signé professionnel au Stade Rennais trois récemment, ça ne doit pas arriver souvent (rires). La famille est très contente ! ».

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Par ailleurs, Le Parisien annonce que le Stade Rennais va faire signer un premier contrat professionnel à un autre jeune, Florian Truffert, lui aussi milieu de terrain et lui aussi parent avec un ancien Rouge et Noir, en l’occurrence Adrien, aujourd’hui à Bournemouth. Selon le média, l’annonce de la signature de Florian Truffert (20 ans) pour les trois prochaines années devrait intervenir sous peu.

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