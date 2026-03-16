Revue de presse : Beye nuit à Haise au Stade Rennais, mauvaise nouvelle au RC Lens, 5 M€ à l’OGC Nice !  

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Stade Rennais : Beye nuit encore à Rennes

La première défaite de Franck Haise sur le banc du Stade Rennais contre le LOSC (1-2) a affiché un manque criant dans l’effectif breton : le manque d’ailiers purs… choix dicté par Habib Beye en son temps. « La lutte pour la 5eme place va être compliquée, analyse l’insider Jonathan. Il me semble difficile de finir devant Monaco et Lille. Mention spéciale à notre ex entraîneur qui ne voulait pas d’ailiers. On en voit les conséquences. »

6 minutes de temps additionnel pour faire de la merde



La lutte pour la 5eme place va être compliquée



Il me semble difficile de finir devant Monaco et Lille



Mention spéciale à notre ex entraîneur qui ne voulait pas d’ailiers



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OGC Nice : Boga va rester à la Juve !

Prêté par l’OGC Nice cet hiver, Jérémie Boga convainc déjà la Juventus. Selon Nicolo Schira, le club turinois envisage sérieusement de lever son option d’achat, estimée à seulement 4,8 millions d’euros. L’international ivoirien, de son côté, s’est déjà entendu avec les Bianconeri sur un futur contrat courant jusqu’en 2029. L’investissement semble d’autant plus judicieux que le joueur maîtrise parfaitement la Serie A après ses passages à Sassuolo et à l’Atalanta.

RC Lens : mauvaise nouvelles avant Angers

Battu à Lorient ce samedi (1-2), le RC Lens a raté une occasion en or de reprendre la tête de la Ligue 1 au PSG. Selon L’Équipe, le prochain match contre Angers pourrait revêtir le même type de piège qu’au Moustoir, avec une équipe angevine en bloc bas et capable de piquer les Sang et Or en contre. « Lens sait qu’Angers pourrait aussi lui offrir ce type de piège, vendredi prochain à Bollaert. On n’est pas à la lutte en haut du classement sans contrepartie », observe le quotidien sportif.

Le Havre : Digard fan de Boufal

Recruté cet hiver, Sofiane Boufal fait le plus grand bien au Havre depuis son arrivée en Normandie. « Le talent sans l’état d’esprit, ça ne vaut rien. Et Sofiane, il a les deux, donc il nous est très utile, a réagi son coach Didier Digard. Je l’ai utilisé à un poste qui n’est pas forcément son poste préférentiel mais il nous a beaucoup aidés défensivement. Il a sa liberté offensive à partir du moment où j’ai ma tranquillité défensive le concernant. »

Toulouse : Martinez Novell satisfait après Metz

Carles Martinez Novell se situait à mi-chemin après la spectaculaire victoire du Toulouse FC à Metz ce dimanche (4-3). Dans l’attente de nouvelles rassurantes de son gardien, Guillaume Restes, touché à un genou et contraint de sortir à la 60e minute (remplacé par Kjetil Haug), l’entraîneur espagnol de Toulouse a confié : « Du plaisir ? Non. Car cela a été trop difficile défensivement, on a trop manqué de coordination sur ce plan. Mais j’ai dit ce matin à mon équipe que le talent des joueurs offensifs était bien présent et c’est vraiment positif de l’avoir exprimé comme ça ».

FC Metz : Tavenot ne digère pas

Battu par le Téfécé dans un match à rebondissements, le FC Metz ne digère pas cette défaite mais doit se rendre à l’évidence lors des huit dernières rencontres, il a concédé vingt buts. Et c’est bien ce qui le plombe invariablement, comme avec son prédécesseur, Stéphane Le Mignan (elle affiche la pire défense de loin, avec 60 buts encaissés en 26 journées). « La manière dont on concède les quatre buts n’est pas digne du niveau de la L1 », n’a pu ainsi que déplorer Benoît Tavenot, arrivé « vidé » devant les journalistes : « On était complètement tétanisés en début de match, mais à 0-2, on arrive à créer des décalages et à prendre un peu confiance. »

RC Strasbourg : O’Neil inquiet

Le RC Strasbourg n’avance plus et Gary O’Neil, le coach alsacien, n’a pas caché qu’il y avait un peu d’inquiétude après le nul contre le Paris FC (0-0) : « Notre objectif est d’être top 6 et top 7. Quand je suis arrivé, on était déjà un peu distancés, 6 points de retard sur les équipes européennes. Depuis, on a évolué contre les meilleures équipes du Championnat et on a perdu quelques joueurs qui sont partis et d’autres sont blessés. Avec ces joueurs, on était déjà distancés. Les choses ne vont pas forcément dans notre sens en ce moment, il y a un écart à combler. On n’est pas là où on a envie d’être, mais il reste encore 24 points à prendre. Et on va se battre pour finir le plus haut possible en Championnat. On va finir de manière forte. »

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France