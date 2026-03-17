Sur les réseaux sociaux, à la veille du 8e de finale retour de Champions League contre Newcastle, Lamine Yamal a publié une compilation des meilleurs gestes d’un joueur dont le transfert au PSG a fait scandale…

Comme souvent avant un match important, Lamine Yamal a publié une vidéo sur Instagram qui fait polémique. Habituellement, c’est pour afficher sa très grande confiance envers l’issue finale de la rencontre. Mais ce mardi, le prodige du FC Barcelone a mis en ligne une vidéo des meilleurs actions de… Neymar sous le maillot blaugrana. Le tout accompagné de ces mots : « On se voit demain ». On aura compris le message : l’ailier de 18 ans veut mettre le feu à la défense des Magpies, tenus en échec (1-1) à l’aller à Saint-James Park, via des dribbles déroutants. Mais de là à choisir Neymar…

Neymar, un personnage toujours clivant à Barcelone

Car le Brésilien n’a pas forcément laissé un très bon souvenir à Barcelone. Son départ au PSG à l’été 2017 pour des raisons purement économiques a été d’autant moins digéré que le président de l’époque, Josep Maria Bartomeu, avait fait n’importe quoi avec les 222 M€ récoltés. Il avait recruté Ousmane Dembélé pour 148 M€ et Philippe Coutinho six mois plus tard pour 135 M€, faisant voler en éclats les finances du club pour un résultat désastreux. Ce transfert de Neymar a été le point de départ de la glissade du Barça vers un déficit record, que Joan Laporta tente de combler depuis cinq ans.

Si le président qui vient d’être réélu a un temps songé à faire revenir Neymar au FC Barcelone, il en a vite été dissuadé par son entourage. Loin de son niveau sportif d’antan, le Brésilien est aussi beaucoup trop clivant. De nombreux supporters blaugranas n’ont jamais digéré son départ pour le club du Qatar. L’hommage de Lamine Yamal n’était donc pas très approprié…

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

18/03 : FC Barcelone-Newcastle (8es de finale de la Champions League)

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League