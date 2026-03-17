L’UNFP a dévoilé ce mardi le lauréat du trophée UNFP pour le mois de février. Après Lucas Stassin en septembre et Florian Tardieu en octobre, un troisième Vert a été récompensé.

Ce mardi, l’UNFP a dévoilé le lauréat du trophée UNFP pour le mois de février. Pour rappel, cette récompense est attribuée en fonction du vote des supporters. Autant dire qu’à chaque fois qu’un joueur de l’ASSE a été nominé cette saison, il l’a emporté. Cela a été le cas pour Lucas Stassin en septembre, après un mois au cours duquel le Belge avait beaucoup marqué, et pour Florian Tardieu en octobre. Pour février, un autre Vert était en lice et il l’a emporté haut la main.

Davitashvili sacré haut la main

Ce Vert, c’est Zuriko Davitashvili. Auteur de trois buts en quatre matches en février (doublé à Guingamp, but contre Laval), l’ailier géorgien a obtenu 48% des votes, loin devant le Troyen Tawfin Bentayeb (30%) et le Clermontois Famara Diédhiou (22%). Davitasvhili succède au Guingampais Louis Mafouta, sacré en décembre et en janvier. Avec trois joueurs sacrés par l’UNFP depuis le début de la saison, l’ASSE est de loin le club le plus récompensé.

A signaler que l’ESTAC, pourtant leader de la Ligue 2, n’a pas vu l’un de ses joueurs couronné depuis le début de la saison. Notamment parce qu’il a été en concurrence avec les Verts. Mais c’est aussi la preuve que la belle saison troyenne repose avant tout sur le collectif.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2