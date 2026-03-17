À LA UNE DU 17 MAR 2026
[22:55]Champions League : le PSG épatant, le Real résistant, le Sporting renversant
[22:53]CAN 2025 : coup de tonnerre, le Maroc donné vainqueur sur tapis vert !
[22:48]Chelsea – PSG (0-3) : Paris en balade, Kvaratskhelia et Safonov impressionnent
[21:52]OM : un premier signal positif en vue du choc face au LOSC
[21:17]FC Nantes : les supporters ont plébiscité le futur capitaine de Vahid Halilhodzic 
[20:56]ASSE : Mollo rabaisse l’OM et évoque un joueur du RC Lens
[20:17]PSG Mercato : Luis Campos en passe de se faire souffler un chouchou à 80 M€
[19:49]Chelsea – PSG : les compos sont tombées, il y a des surprises !
[19:37]RC Lens : Openda de retour, les supporters ont rendu leur verdict
[19:34]Manchester City – Real Madrid : le onze merengue pour éviter la remontada est connu
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Champions League : le PSG épatant, le Real résistant, le Sporting renversant

Par Raphaël Nouet - 17 Mar 2026, 22:55
💬 Commenter
Vinicius Jr célébrant son but contre Manchester City.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

On connaît quatre des quart de finalistes de la Champions League. Le PSG a impressionné avec son large succès sur la pelouse de Chelsea (3-0) alors que le Real Madrid s’est imposé face à Manchester City (2-1).

La soirée de Champions League avait parfaitement commencé, avec l’exploit du Sporting Portugal face à Bodö/Glimt (5-0 a.p.). La surprise norvégienne s’était imposée 3-0 à l’aller mais elle a été mangée tout crue par les Lions, qui ont fait leur retard dans le temps réglementaire grâce à des buts d’Inacio (34e), Gonçalves (61e) et Suarez (78e s.p.), avant de prendre leur large pendant les prolongations sur des réalisations d’Araujo (92e) et Nel (123e). Les 7-8 et 14-15 avril, le Sporting affrontera Arsenal, qui a éliminé Leverkusen (2-0). Les buts des Gunners ont été inscrits par Eze (36e), d’une frappe surpuissante de 25 mètres après un contrôle dos au but, et Rice (63e).

Mbappé a fait son retour à la compétition

La remontada du Sporting n’a pas donné des idées aux Anglais. Chelsea, battu 5-2 à l’aller au Parc, s’est fait balayer par le PSG (3-0), largement supérieur. Kvaratskhelia (6e), Barcola (14e) et Mayulu (62e) ont inscrit des buts superbes pour un champion d’Europe qui s’affirme comme le favori à sa propre succession. A l’Etihad, le rêve de City a rapidement tourné au cauchemar avec l’expulsion de Bernardo Silva pour une main sur sa ligne suite à une frappe d’un joueur du Real. Carton rouge et pénalty, transformé par Vinicius Jr (22e). Erling Haaland a égalisé à la 41e mais les Skyblues n’ont pas su forcer le verrou madrilène. C’est au contraire la Maison Blanche qui a frappé une deuxième fois dans les arrêts de jeu, encore par Vinicius Jr. A noter que Kylian Mbappé a fait son entrée dans le dernier quart d’heure, pour ses premiers minutes depuis trois semaines.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Compétitions

Actu foot Compétitions : les infos les plus chaudes