Champions League : le PSG épatant, le Real résistant, le Sporting renversant

On connaît quatre des quart de finalistes de la Champions League. Le PSG a impressionné avec son large succès sur la pelouse de Chelsea (3-0) alors que le Real Madrid s’est imposé face à Manchester City (2-1).

La soirée de Champions League avait parfaitement commencé, avec l’exploit du Sporting Portugal face à Bodö/Glimt (5-0 a.p.). La surprise norvégienne s’était imposée 3-0 à l’aller mais elle a été mangée tout crue par les Lions, qui ont fait leur retard dans le temps réglementaire grâce à des buts d’Inacio (34e), Gonçalves (61e) et Suarez (78e s.p.), avant de prendre leur large pendant les prolongations sur des réalisations d’Araujo (92e) et Nel (123e). Les 7-8 et 14-15 avril, le Sporting affrontera Arsenal, qui a éliminé Leverkusen (2-0). Les buts des Gunners ont été inscrits par Eze (36e), d’une frappe surpuissante de 25 mètres après un contrôle dos au but, et Rice (63e).

Mbappé a fait son retour à la compétition

La remontada du Sporting n’a pas donné des idées aux Anglais. Chelsea, battu 5-2 à l’aller au Parc, s’est fait balayer par le PSG (3-0), largement supérieur. Kvaratskhelia (6e), Barcola (14e) et Mayulu (62e) ont inscrit des buts superbes pour un champion d’Europe qui s’affirme comme le favori à sa propre succession. A l’Etihad, le rêve de City a rapidement tourné au cauchemar avec l’expulsion de Bernardo Silva pour une main sur sa ligne suite à une frappe d’un joueur du Real. Carton rouge et pénalty, transformé par Vinicius Jr (22e). Erling Haaland a égalisé à la 41e mais les Skyblues n’ont pas su forcer le verrou madrilène. C’est au contraire la Maison Blanche qui a frappé une deuxième fois dans les arrêts de jeu, encore par Vinicius Jr. A noter que Kylian Mbappé a fait son entrée dans le dernier quart d’heure, pour ses premiers minutes depuis trois semaines.