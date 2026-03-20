Pronostic Stade Rennais – Metz : la victoire ou la honte pour Rennes ?

Voici l’analyse complète du match de la 27e journée de Ligue 1 entre le Stade Rennais et le FC Metz, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Après avoir enchaîné quatre victoires consécutives, le Stade Rennais a subi un revers face au LOSC le week-end dernier (1-2) et a glissé à la septième place du classement. Les Rennais auront l’occasion de se relancer dès ce dimanche (17h15) en accueillant la lanterne rouge, le FC Metz, pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Ce match pourrait permettre à l’équipe de Franck Haise de renouer avec une dynamique positive.

Ligue 1 – Stade Rennais vs Metz

Dimanche 22 mars 2026 · 17h15 · Roazhon Park

Stade Rennais : reprendre confiance à domicile

Rennes aborde ce match avec la volonté de rebondir après sa défaite face au LOSC. À domicile, le Stade Rennais est une formation difficile à manœuvrer : bloc compact, pressing coordonné et transitions rapides. Les Bretons chercheront à contrôler la possession, exploiter les espaces sur les côtés et ouvrir le score rapidement pour imposer leur rythme.

La discipline défensive et la capacité à concrétiser les occasions créées seront essentielles pour confirmer la supériorité locale et sécuriser les trois points.

FC Metz : défendre et chercher la surprise

Le FC Metz, lanterne rouge, se déplace avec l’objectif de limiter les dégâts et d’essayer de grappiller des points. L’équipe messine devra rester très solide derrière, organiser ses lignes et exploiter les rares opportunités offertes par les contre-attaques ou les coups de pied arrêtés.

Malgré un effectif moins performant et une pression importante, Metz peut encore tenter de surprendre en étant discipliné et en jouant sur les erreurs éventuelles des Rennais.

Les confrontations récentes

Historiquement, Rennes domine largement Metz dans les duels directs, surtout à domicile.

Sur les 10 dernières rencontres :

Stade Rennais : 7 victoires

FC Metz : 2 victoires

Match nul : 1

Même si Metz peut parfois accrocher ses adversaires, le bilan général montre que Roazhon Park reste un terrain favorable pour les Bretons.

Les compos probables

La compo probable du Stade Rennais : Samba – Frankowski, Rouault, Brassier, Merlin – Szymanski, Rongier, Camara – Al-Tamari, Lepaul, Nordin.

Absent : Jacquet (blessé).

La compo probable de Metz : Fischer – Kouao, S. Sané, Mboula, Colin – Deminguet, Gbamin – Sarr, Hein, Tsitaishvili – Mbala.

Absents : Mangondo, Stambouli, Mélières, Traoré (blessés).

Incertain : Kvilitaia (blessé).

Les joueurs à suivre

Esteban Lepaul (Stade Rennais) : L’attaquant rennais est en pleine forme et constitue la principale arme offensive de son équipe. Auteur de cinq buts lors de ses six derniers matchs, il sait se démarquer dans la surface, prendre la profondeur et conclure avec sang-froid. Sa présence pourrait faire basculer le match en faveur des Bretons, surtout dans un duel où chaque occasion compte.

Nathan Mbala (FC Metz) : L’attaquant messin reste l’élément offensif le plus dangereux de son équipe. Auteur de deux des quatre derniers buts de Metz, il possède une capacité à exploiter les moindres espaces et à se montrer décisif sur des occasions limitées. Sa performance pourrait donner une chance aux Messins de perturber Rennes et de tenter un résultat positif.

Les tendances de cotes : Rennes très largement favori

Résultat Cote actuelle Bookmaker Tendance Victoire Stade Rennais 1,35 Unibet favori Match nul 4,50 Unibet peu probable Victoire Metz 9,00 Unibet outsider

Probabilités implicites approximatives :

Stade Rennais : 67 %

Match nul : 22 %

FC Metz : 11 %

Les bookmakers donnent un net avantage à Rennes, en raison de sa forme récente et de l’écart de niveau avec la lanterne rouge.

Notre pronostic pour Stade Rennais – FC Metz

Victoire du Stade Rennais : Rennes devrait s’imposer grâce à sa supériorité technique et son collectif bien rodé.

: Rennes devrait s’imposer grâce à sa supériorité technique et son collectif bien rodé. Les deux équipes ne marquent pas : Metz pourrait éprouver des difficultés à trouver la faille face à la défense rennaise organisée.

: Metz pourrait éprouver des difficultés à trouver la faille face à la défense rennaise organisée. Moins de 3,5 buts dans le match : Rennes dominera, mais le score final restera probablement contenu.

Scores possibles