Après le match nul de l’aller (1-1), le FC Barcelone espère vaincre Newcastle ce soir, à partir de 18h45, pour valider son billet pour les quarts de finale de la Champions League. Voici son onze de départ.

Huit jours après une farouche bataille à Saint-James Park (1-1), le FC Barcelone va tenter de s’imposer ce soir contre Newcastle afin de se qualifier pour les quarts de finale de la Champions League. La mission ne s’annonce pas facile car les Magpies avaient sérieusement bousculé les hommes d’Hansi Flick à l’aller. Ces derniers avaient eu besoin d’un pénalty obtenu par Dani Olmo et transformé par Lamine Yamal dans le temps additionnel pour ne pas repartir avec une défaite du nord de l’Angleterre. L’entraîneur du Barça avait estimé que son équipe avait très mal joué, notamment à cause de la fatigue.

Il a donc reposé plusieurs titulaires habituels, dont Yamal, lors de la large victoire sur le FC Séville (5-2) samedi. C’est donc avec plus d’énergie que les onze Barcelonais alignés ce soir vont tenter de reproduire leur succès de l’automne, quand ils avaient battu Newcastle (2-1) sur ses terres grâce à un doublé magnifique de Marcus Rashford, en tour de Ligue de la C1. Voici la compo de départ.

FCB : J.Garcia – Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo – Bernal, Pedri – Yamal, Fermin, Raphinha – Lewandowski.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

18/03 : FC Barcelone-Newcastle (8es de finale de la Champions League)

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League