ASSE : Troyes frappe fort et donne une leçon aux Verts dans la course à la montée

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Pendant que l’ASSE s’est heurtée au mur grenoblois (0-0), Troyes a frappé un grand coup. Vainqueur à Annecy (1-2), l’ESTAC prend quatre points d’avance et s’affirme comme le patron de cette fin de saison en Ligue 2.

Dans un sprint aussi serré, ce type de journée peut peser très lourd au moment des comptes.

Troyes accélère, l’ASSE ralentit : le vrai tournant de la saison ?

Il y a des journées qui font basculer une saison. Celle-ci en a tout l’air.

Saint-Étienne n’a pas su concrétiser face à Grenoble et laisse filer deux points précieux. Dans le même temps, Troyes a su s’imposer à l’extérieur malgré un scénario mal embarqué.

Menés à la pause à Annecy, les hommes de Stéphane Dumont ont su renverser la situation avec autorité. Une victoire qui confirme une dynamique très claire.

Aujourd’hui, Troyes gagne même dans la difficulté. L’ASSE, elle, ralentit au pire moment.

« Cette équipe ne renonce jamais » : la force mentale de Troyes impressionne

Au-delà du résultat, c’est l’état d’esprit affiché par l’ESTAC qui interpelle.

« Cette force de caractère me touche ce soir, mais aussi depuis un petit moment. Cette équipe est faite d’un bois un peu particulier. Elle ne renonce jamais, même quand c’est dur. Et c’est dur. Mais elle s’accroche. »

Dominés en première période, les Troyens ont pourtant su rester dans le match avant de faire la différence après la pause.

Une solidité mentale qui pourrait bien faire basculer la course à la montée.

Coaching gagnant et banc décisif : Dumont insiste sur la force du collectif

Une nouvelle fois, les choix de l’entraîneur ont été déterminants. L’entrée de Renaud Ripart a changé la physionomie du match.

« On arrive à corriger assez vite ce qu’on maîtrise moins. Et on est récompensé collectivement, notamment avec l’apport des entrants. »

Le coach troyen met également en avant l’investissement de tout son groupe.

« Il y a aussi des joueurs qui jouent moins, mais qui donnent tout. Même sur quelques minutes, ils se mettent au diapason. C’est ce qui fait la différence. »

Dans cette fin de saison, cette profondeur d’effectif pourrait s’avérer décisive.

L’ASSE sous pression : un retard qui commence à peser

Avec quatre points de retard, Saint-Étienne voit Troyes prendre le large.

Le nul face à Grenoble laisse des regrets et place désormais les Verts dans une position délicate. La marge d’erreur devient quasi inexistante.

Pour espérer revenir, il faudra rapidement enchaîner les victoires et retrouver de l’efficacité offensive.

Car dans le même temps, Troyes continue d’avancer.

« On n’a pas le temps de gamberger »

Malgré cette avance, Stéphane Dumont refuse de s’emballer.

« Oui, il y a un écart. Mais le troisième nous intéresse aussi. Et il reste encore sept matchs, donc beaucoup de points à prendre. »

Le technicien insiste sur l’importance de rester focalisé dans un calendrier chargé.

« On est content, mais on n’a pas le temps de gamberger. Les semaines sont denses. On rejoue dès samedi contre Dunkerque. On savoure aujourd’hui, et dès demain on se reconcentre. »

Troyes avance avec sérénité et maîtrise. Pour l’ASSE, le message est limpide. Il faudra hausser le niveau immédiatement pour espérer rester dans la course à la montée.