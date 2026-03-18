Le FC Barcelone n’a fait qu’une bouchée de Newcastle (7-2), ce soir, en 8es de finale retour de la Champions League. Lamine Yamal a effacé Kylian Mbappé des tablettes.

A la lecture du score, on pourrait penser qu’il n’y a pas eu match ce mercredi soir au Camp Nou entre le FC Barcelone et Newcastle. Ce serait une grosse erreur. Pendant 45 minutes, les Magpies ont fait jeu égal avec des Blaugranas bien maladroits. Raphinha a ouvert le score dès la 6e minute mais Elanga a égalisé à la 15e. Bernal a redonné l’avantage au Barça dans la foulée (18e) mais Newcastle a une nouvelle fois égalisé, encore par Elanga (28e). Plus en jambes, plus à l’aise dans le jeu, les Anglais ont fait passer des sueurs froides dans le dos des supporters catalans. Mais un pénalty obtenu par Raphinha et transformé par Yamal dans les arrêts de jeu de la première période (45e+7) a tout changé.

Yamal, plus jeune joueur à atteindre les 10 buts en C1

Après ça, Newcastle a totalement sombré, encaissant trois buts en dix minutes, entre la 51e (Fermin) et la 61e (Lewandowski, qui avait déjà marqué à la 61e). Raphinha a clos le festival des siens à la 72e. Cette victoire 7-2 est impressionnante et confirme que le FC Barcelone est, comme la saison dernière, un candidat crédible à la victoire finale. Grâce à son but sur pénalty, Lamine Yamal est devenu le plus jeune joueur à atteindre la barre des 10 buts en Champions League. A 18 ans et 248 jours, il efface des tablettes un certain Kylian Mbappé (18 ans et 350 jours). Et comme ce n’était pas un jour comme les autres pour le Barça, Robert Lewandowski est devenu le premier joueur à marquer contre 41 équipes différentes en Champions League.

Ces deux records prouvent que le FC Barcelone a un potentiel offensif formidable. Reste tout de même à faire quelques ajustements en défense avant les quarts de finale, sans doute contre l’Atlético Madrid qui lui en a mis quatre en demi-finale aller de la Coupe du Roi. Seule ombre au tableau de la soirée, les blessures des deux Garcia, Eric et Joan. Le défenseur est sorti dès la 20e, le gardien à dix minutes de la fin. On ne connaît pas encore la nature de ces pépins et donc l’indisponibilité des deux joueurs. Pas de quoi gâcher la fête…

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

18/03 : FC Barcelone-Newcastle (8es de finale de la Champions League)

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League