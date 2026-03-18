Les deux Garcia, Joan et Eric, sont sortis sur blessure lors du carton du FC Barcelone contre Newcastle (7-2) mais leur état n’inspire aucune inquiétude. En revanche, le Real Madrid risque d’être privé de Thibaut Courtois pour quelques semaines.

Le FC Barcelone a réalisé une performance XXL, ce soir, contre Newcastle (7-2), se qualifiant pour les quarts de finale de la Champions League. La seule ombre de la soirée a été les deux blessures d’Eric et Joan Garcia. Le défenseur est sorti au bout de vingt minutes, remplacé par Ronald Araujo. Le gardien à dix minutes de la fin, Wojciech Szczesny prenant sa place. Si l’on n’a pas vu comment Eric Garcia s’est blessé, Joan, lui, s’est tout de suite plaint de son mollet droit après avoir plongé pour récupérer un ballon. La crainte d’une longue absence pour les deux était grande.

Les deux Garcia de retour après la trêve, Courtois absent jusqu’à la fin de la saison ?

Mais, bonnes nouvelles, ni l’un ni l’autre ne souffre d’une blessure sérieuse. Eric Garcia ne souffre d’aucune déchirure musculaire. Il a été sorti dès qu’il a senti une pointe. Selon Jijantes, il sera de retour sur les terrains après la trêve internationale, après deux semaines et demi de repos. Même chose pour Joan Garcia. Le gardien souffre pour sa part d’une mini-déchirure musculaire mais, là aussi, rien de grave. D’après RAC 1, il sera aussi disponible après la trêve internationale. Les deux pourront participer au quart de finale aller de Champions League qui se dessine contre l’Atlético Madrid.

Alors que tout souri au FC Barcelone, on ne peut pas en dire de même du Real Madrid. Lui aussi sorti à cause d’une pointe hier contre Manchester City (2-1), Thibaut Courtois semblait ne souffrir que d’une surcharge musculaire. Mais, finalement, il pourrait s’agir d’une déchirure, auquel cas il pourrait manquer toute la fin de saison avec les Merengue. Ce serait un sacré coup dur pour une formation pas épargnée par les pépins depuis le début de la saison.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

18/03 : FC Barcelone-Newcastle (8es de finale de la Champions League)

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League