Séquence très drôle dans une téléréalité espagnole : un candidat, qu’une jolie fille essayait de faire flancher, a énuméré les noms des joueurs du Real Madrid !

La séquence est très drôle : dans l’Île de la Tentation espagnole, plusieurs jeunes gens font la fête dans une piscine. L’un d’entre eux est adossé à un rebord. Une jolie fille avec une anatomie parfaite s’approche de lui, passe ses bras autour de lui et commence à mimer un rapport sexuel par des mouvements de va-et-vient. Pour ne pas succomber à la tentation, le candidat en question commence alors à énumérer les noms des joueurs du Real Madrid ! On l’entend dire : « Courtois, Carvajal, Camavinga, Militao… ».

Une technique maline… mais qui n’a pas fonctionné !

Mais la technique, plutôt rusée, ne semble pas du tout fonctionner ! Le candidat se prend la tête devant la bombe qui continue de faire ses mouvements aguicheurs. Pas sûr du tout que le Real Madrid l’ait aidé sur ce coup-là. Pour rappel, l’Île de la Tentation a pour but de tester la solidité de couples. Les garçons et les filles sont séparés et mis au contact de jeunes gens tous plus beaux les uns que les autres, chargés de mettre leur fidélité à l’épreuve par tous les moyens. Il y a souvent de la casse dans les couples, même quand l’un des tourtereaux est très attaché à son club de foot…