Les derniers 8es de finale de la Champions League se sont disputés ce soir. On connaît toutes les affiches des quarts de finale, qui concernent le PSG, le FC Barcelone et le Real Madrid.

La soirée de Champions League a débuté avec par un feu d’artifice avec le passage à la moulinette de Newcastle par le FC Barcelone (7-2). Emmenés par un Raphinha de feu (2 buts, 2 passes décisives), les Blaugranas ont prouvé qu’ils avaient les épaules pour viser le titre suprême. Liverpool leur a emboîté le pas avec un festival contre Galatasaray (4-0). Battu en Turquie (0-1) lors du match aller, les Reds n’ont fait qu’une bouchée des Stambouliotes. Mohamed Salah, qui a manqué un pénalty, a inscrit un superbe but d’une frappe enroulée pour se faire pardonner. Dans les autres rencontres, le Bayern Munich a mis une nouvelle fessée à l’Atalanta (4-1 après le 6-1 de l’aller) et l’Atlético s’est incliné d’un but sur la pelouse de Tottenham (2-3, 5-2 à l’aller).

Maintenant que ces matches sont terminés, on connaît toutes les affiches des quarts de finale, qui se disputeront les 7-8 et 14-15 avril. Ce sera PSG-Liverpool, revanche du 8e de finale de l’an dernier (0-1 ; 1-0, 1 t.a.b. à 4), Real Madrid-Bayern Munich, classique de la C1, FC Barcelone-Atlético Madrid, affiche des demi-finales de la Coupe du Roi (4-0 ; 0-3 en faveur des Colchoneros), et enfin Sporting Portugal-Arsenal. Que du beau monde et la promesse de rencontres de très haut niveau !

Le calendrier de fin de saison du PSG

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : PSG-Liverpool (quart de finale aller de la Champions League)

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Liverpool-PSG (quart de finale retour de la Champions League)

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

23/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League