Pierre Ménès et Daniel Riolo ont livré leur analyse de la magnifique victoire du PSG à Chelsea en 8es de finale retour de la Ligue des Champions (3-0).

Le message est passé. Et il est terrifiant pour l’Europe. En s’imposant avec autorité à Stamford Bridge face à Chelsea (0-3), le PSG a envoyé un signal fort à tous ses concurrents en Ligue des Champions. Déjà impressionnants à l’aller, les Parisiens ont cette fois livré une prestation totale, mêlant maîtrise, intensité et efficacité. Une copie presque parfaite qui a bluffé les observateurs, à commencer par Pierre Ménès.

Pierre Ménès et Daniel Riolo conquis par ce PSG

« Autant le 5-2 du match aller au Parc des Princes pouvait sembler flatteur, autant là, on peut applaudir. Ce fut une démonstration de force et de maîtrise. Ils se sont trimballés à Stamford Bridge, les dix dernières minutes ressemblant à un Toro géant. On est tous heureux. Match impeccable », a-t-il analysé sur sa chaîne YouTube. Même son de cloche du côté de Daniel Riolo, qui va encore plus loin dans l’analyse. Pour lui, ce PSG version 2026 est tout simplement armé pour aller au bout : « Le PSG est de nouveau le grand favori cette année à la victoire finale. Ils sont meilleurs que l’an passé parce qu’ils ont déjà été sacrés. Ils ont préparé toute la saison dans l’optique de la Ligue des Champions », a-t-il lâché sur les ondes de RMC Sport.

Ligue des Champions – Chelsea-PSG : le débrief ! https://t.co/wcL2miQoXY via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 17, 2026

Un doublé vraiment possible en C1 ?

Ce qui impressionne le plus, au-delà du score, c’est la maturité affichée par le collectif parisien. Capables de gérer les temps faibles, d’accélérer au bon moment et de contrôler totalement la fin de match, les joueurs du PSG semblent avoir franchi un cap dans leur quête européenne. Avec une telle prestation, le club de la capitale ne se contente plus de rêver : il impose sa loi. Et si l’on en croit les mots de Ménès et Riolo, le PSG est désormais lancé vers un objectif clair : réaliser un nouveau sacre et pourquoi pas, un doublé historique. L’Europe est prévenue. Paris est prêt.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League