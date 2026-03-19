L’ASSE avait ciblé le jeune défenseur espagnol Loïc Williams (24 ans, Grenade) en vue de la saison prochaine. Mais il devrait s’engager ailleurs.

L’échec de la saison 2024-25 n’a pas refroidi Kilmer Sports. A l’époque, le fonds d’investissement nord-américain avait racheté l’ASSE juste après sa remontée en Ligue 1 et décidé de miser sur des joueurs jeunes à fort potentiel pour renforcer l’équipe. Sauf que, qui dit jeunesse dit inexpérience, et les Verts l’avaient cruellement payé avec une saison catastrophique synonyme de retour en Ligue 2. Depuis, les patrons stéphanois n’ont rien changé, continuant à recruter des prospects. Et ils devraient continuer la saison prochaine…

Williams, la MLS plutôt que les Verts

La preuve, selon le journaliste de L’Equipe Loïc Tanzi, ils avaient ciblé le jeune défenseur central espagnol Loïc Williams pour la saison prochaine. Natif de Valence, ce joueur d’origine congolaise (qui est d’ailleurs sa nationalité sportive) évolue depuis deux ans à Grenade, qui évolue cette saison en Deuxième division. Il est jeune (24 ans), a un fort potentiel et coûte encore peu cher (1,2 M€, selon Transfermarkt). Bref, il a tout pour plaire aux yeux de Kilmer Sports ! Le souci, c’est qu’un autre club lui a mis le grappin dessus !

Selon Tanzi, Loïc Williams devrait mettre le cap sur Kansas City, en MLS. Pour l’ASSE, qui compte quatre défenseurs centraux de très bon niveau avec Mickaël Nadé, Julien Le Cardinal, Maxime Bernauer et Kévin Pedro, il va donc falloir continuer à prospecter.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2