François-Henri Pinault (63 ans) est bien décidé à faire pérenniser son empire à la tête du Stade Rennais pour le plus grand bonheur des supporters.

Le timing est symbolique et le message limpide. À l’occasion des 125 ans du Stade Rennais, célébrés ce dimanche face au FC Metz, François-Henri Pinault a pris la parole… et il n’a rien laissé au hasard. Héritier d’un modèle familial solide initié par son père en 1998, le patron du groupe Kering incarne une vision rare dans le football français actuel. À l’heure des fonds d’investissement et de la multipropriété, Rennes continue de s’appuyer sur une stabilité précieuse. Mais stabilité ne veut pas dire immobilisme.

40 millions d’euros pour structurer l’avenir

Preuve concrète de cette ambition : 40 millions d’euros ont été injectés dans la modernisation du centre d’entraînement. Un investissement majeur. « La modernisation de notre centre d’entraînement, avec 40 millions d’euros investis, atteste aussi de notre progression », indique-t-il dans L’Équipe. Dans un contexte économique fragile pour le football français, notamment après la crise des droits télé, Pinault insiste sur la nécessité d’agir intelligemment et collectivement. Mais une chose est claire : l’ambition reste intacte. Retrouver l’Europe est une priorité absolue, partagée avec son père. L’objectif est simple : revivre les grandes soirées qui ont marqué l’histoire récente du club.

Le projet du nouveau stade mis en pause

Ces derniers mois, l’idée d’un nouveau stade de plus de 40 000 places avait émergé. Une piste ambitieuse, alors que la mairie privilégie plutôt un agrandissement du Roazhon Park. Mais pour l’instant, le sujet est relégué au second plan. La priorité est ailleurs : le sportif, et uniquement le sportif. Et c’est peut-être là que le discours prend une autre dimension. François-Henri Pinault ne s’en cache pas : il rêve de voir le Stade Rennais remporter une Coupe d’Europe. Un objectif fort, presque audacieux, mais pleinement assumé. « Renouer avec une qualification européenne pour revivre de grands moments avec nos supporters est pour mon père et moi une priorité absolue », affirme Pinault.

Le rêve assumé d’un titre européen

Dans le même temps, il évoque aussi l’envie de soulever une nouvelle Coupe de France, avec l’image d’un Stade de France entièrement acquis à la cause rouge et noire. « Je rêve de remporter une Coupe d’Europe et une autre Coupe de France aussi, parce que le Stade de France en rouge et noir, ça a de la gueule », a-t-il ajouté, avec une pointe de passion. Quant au titre de champion de France, le dirigeant reste lucide… sans renoncer à rêver : « Il n’y a pas de limite à notre ambition, et nous savons aussi que l’humilité nous évite l’arrogance ». Au Stade Rennais, l’ambition est claire : ne jamais se fixer de limites, tout en gardant l’humilité comme ligne directrice. Un équilibre rare, mais peut-être essentiel pour franchir un nouveau cap.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

22/03 : Stade Rennais-FC Metz (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Brest-Stade Rennais (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Stade Rennais-Angers (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)