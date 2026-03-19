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Stade Rennais, ASSE : un ex poussé vers un poste à risque en plein scandale de la CAN 2025

Par Raphaël Nouet - 19 Mar 2026, 21:25
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Gelson Fernandes lorsqu'il était vice-président du FC Sion.
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Ancien milieu de l’ASSE et du Stade Rennais, le Suisse Gelson Fernandes est poussé par la FIFA pour occuper le poste de secrétaire général de la CAF en pleine tempête de la CAN 2025.

Peut-on cauchemarder pire poste à risque que celui proposé ces dernières heures à Gelson Fernandes ? Selon Romain Molina, l’ancien milieu suisse, passé par l’AS Saint-Etienne en 2009-10 puis par le Stade Rennais entre 2014 et 2017, est poussé par la FIFA pour le poste de secrétaire général de la Confédération africaine. Celle-là même qui a basculé dans le chaos il y a deux jours en attribuant la Coupe d’Afrique des Nations, remportée sur le terrain par le Sénégal (1-0 a.p.), au finaliste malheureux, le Maroc ?

La FIFA veut continuer à avoir la mainmise sur la CAF

De fait, la CAF n’a fait qu’appliquer son règlement, qui stipule qu’une équipe quittant le terrain, comme cela a été le cas des Lions de la Teranga dans les arrêts de jeu après que l’arbitre a sifflé un pénalty litigieux en faveur du Maroc, est déclarée perdante sur tapis vert (0-3). Mais le faire dans ces conditions, deux mois après la fin du match, alors que de lourdes suspicieux pèsent sur le Maroc, que ce soit pendant la CAN ou au niveau de son influence à la CAF, c’est jeter une allumette dans une pièce remplie d’explosifs et espérer qu’il ne se passera rien.

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Depuis, les réactions en chaîne se multiplient. Les Marocains se félicitent de cette décision, les Sénégalais promettent le pire s’ils sont réellement privés de leur trophée. Qu’ils ont d’ailleurs mis dans une base militaire afin que personne ne vienne le chercher ! Gelson Fernandes se prépare donc à accepter un poste à très haut risque !

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais

22/03 : Stade Rennais-FC Metz (27e journée de Ligue 1)
05/04 : Brest-Stade Rennais (28e journée de Ligue 1)
12/04 : Stade Rennais-Angers (29e journée de Ligue 1)
19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)
26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)
03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)
09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)

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