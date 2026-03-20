Cinquante ans après l’épopée européenne de 1976, un maillot emblématique de l’ASSE refait surface pour le plus grand bonheur des supporters stéphanois.

Un symbole historique de l’ASSE reprend vie. Selon TL7, le maillot manches longues de l’AS Saint-Étienne version 1976 est réédité, offrant aux supporters l’occasion de revivre l’histoire légendaire des Verts. À l’origine de cette initiative, Dorian Beaune, gérant d’une boutique spécialisée dans le football vintage. Avec l’aide de ManuFrance et Foot Dimanche, il a supervisé la première reproduction fidèle du maillot porté par les fans lors de cette finale historique.

« L’idée est de rendre hommage aux supporters, tout en respectant au maximum le maillot d’origine », explique Beaune, soulignant l’attention portée aux moindres détails. La fabrication est entièrement française et artisanale. Cinq spécialistes interviennent sur chaque étape : la confection des bord-côtes bleu-blanc-rouge, le choix précis de la teinte verte, le flocage velours du logo ManuFrance, et l’assemblage final des tissus. Le résultat est un objet fidèle à l’original et de grande qualité, capable de séduire aussi bien les nostalgiques que les nouveaux fans.

Les supporters de l’ASSE en folie !

Pour les supporters, ce projet va bien au-delà d’un simple maillot. Il s’agit d’un véritable pont entre le passé et le présent, permettant de se reconnecter à une époque où l’ASSE brillait sur la scène européenne. Cette réédition ravive les souvenirs et témoigne de l’attachement indéfectible des Stéphanois à leur club et à son histoire. Beaune insiste sur la dimension émotionnelle de l’initiative : « À travers ce maillot, nous voulons montrer que l’amour des supporters pour le club et son héritage reste intact, génération après génération ».

Avec cette réédition, Kilmer et les partenaires du projet offrent aux Verts un symbole tangible de leur gloire passée et rappellent que l’histoire de l’ASSE continue de vivre dans le cœur de ses fans. Entre émotion, artisanat et passion, le maillot 1976 revient donc sur le devant de la scène, prêt à écrire un nouveau chapitre dans la mémoire collective stéphanoise.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2