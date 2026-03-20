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Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

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Annoncé dans le viseur du Real Madrid pour remplacer Dani Carvajal, Achraf Hakimi (27 ans) fait déjà parler du mercato. Mais du côté du PSG, la réponse serait claire : aucune vente n’est envisagée.

C’est une rumeur qui a enflammé les supporters ces dernières heures. Selon Fichajes, le Real Madrid envisagerait de faire revenir Achraf Hakimi pour prendre la succession de Dani Carvajal. Une opération qui aurait même été chiffrée à 80 millions d’euros par le PSG. Sur le papier, le scénario a de quoi séduire. Hakimi connaît déjà la maison madrilène et son profil correspond parfaitement aux exigences du club espagnol. Mais dans les faits, la situation serait bien différente.

« Hakimi ne partira pas »

Selon PSG Inside Actus, proche des coulisses du club parisien, cette information est totalement infondée. Le média est catégorique : « Cette information est totalement fausse […] il est intransférable pour la saison prochaine. Il ne partira pas… ». Un message fort, qui traduit l’importance d’Hakimi dans le projet parisien. Pièce essentielle du système de Luis Enrique, le latéral marocain s’est imposé comme un élément clé du collectif, tant par son volume de jeu que par son impact offensif.

Luis Enrique compte sur lui au PSG

Dans un PSG en reconstruction et toujours en quête de stabilité, laisser partir un joueur de ce calibre ne semble pas à l’ordre du jour. Même une offre XXL ne suffirait pas à faire changer d’avis les dirigeants parisiens. Ce double discours – entre rumeurs de transfert et démenti catégorique – illustre parfaitement la réalité du mercato : entre fantasmes et vérités, il faut souvent lire entre les lignes. Une chose est sûre : sauf énorme retournement de situation, Achraf Hakimi devrait bien être parisien la saison prochaine.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League