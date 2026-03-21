OM Mercato : un autre joueur de la Juventus que David visé, un échange avec Greenwood évoqué !

En plus de Jonathan David, l’OM serait attentif à la situation d’un autre joueur de la Juventus Turin : Edon Zhegrova.

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille commencent déjà à s’activer pour le prochain mercato estival. L’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang étant incertain, le club phocéen prospecte notamment au poste d’avant-centre et penserait à l’attaquant de la Juventus Turin, Jonathan David. Arrivé libre l’été dernier à la Vieille Dame en provenance du LOSC, le Canadien connaît une première saison compliquée en Italie, mais reste un avant-centre reconnu en Europe pour son efficacité devant le but.

L’OM à l’affût également pour Zhegrova !

En parallèle, l’OM s’intéresserait également à un autre joueur de la Juve : Edon Zhegrova. Selon La Gazzetta dello Sport, l’actuel troisième de Ligue 1, déjà intéressé par le Kosovar lors du dernier mercato estival, ne l’aurait pas oublié malgré des débuts également délicats pour lui du côté de la Vieille Dame (0 but et 0 passe décisive en 20 matchs disputés toutes compétitions confondues).

Un échange Zhegrova plus de l’argent contre Greenwood ?

L’ancien ailier droit de Lille pourrait être inclus dans un deal avec Mason Greenwood, cible prioritaire de la Juventus pour l’été prochain, afin de réduire le coût total d’un transfert pour le club italien. Élément qui pourrait aider dans les négociations, les relations entre l’Olympique de Marseille et la Juventus Turin seraient bonnes.