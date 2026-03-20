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PSG : Luis Enrique enrage pour la blessure de Barcola et annonce un autre coup dur avant Nice !

Par Laurent Hess - 20 Mar 2026, 15:30
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La qualification autoritaire du Paris Saint-Germain face à Chelsea FC en Ligue des champions aurait pu offrir une semaine parfaite au club de la capitale. Mais derrière la démonstration collective (victoires 5-2 puis 3-0), une ombre est venue assombrir le tableau : la blessure de Bradley Barcola. Mais ce n’est pas tout…

Touché sur un tacle appuyé de João Pedro, l’ailier français souffre d’une entorse ligamentaire qui devrait l’éloigner des terrains entre trois et quatre semaines. Un timing catastrophique à l’approche des quarts de finale européens et du sprint final en championnat.

Barcola absent : Luis Enrique contraint de revoir ses plans

En conférence de presse, Luis Enrique n’a pas caché sa frustration face à cette perte majeure.

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« L’état d’esprit technique et physique de Bradley ces derniers mois, il était très important pour nous. C’est dommage quand un joueur se blesse, c’est pire quand c’est un joueur déterminant. »

L’international français était tout simplement l’attaquant le plus utilisé du PSG cette saison. Dans un secteur offensif déjà fragilisé — entre les pépins physiques récurrents de Ousmane Dembélé, l’irrégularité de Khvicha Kvaratskhelia et la forme fluctuante de Désiré Doué — son absence redistribue complètement les cartes.

Pour le technicien espagnol, il n’est cependant pas question de bouleverser son groupe à ce stade de la saison.

« Ce n’est pas le moment de chercher des choses différentes. C’est le moment d’avoir des certitudes et de faire confiance aux joueurs qui ont montré qu’ils ont le niveau. »

Un message clair envoyé au vestiaire, alors que les échéances décisives s’enchaînent.

João Neves également forfait : un nouveau casse-tête

Comme si la blessure de Barcola ne suffisait pas, une autre mauvaise nouvelle est tombée. João Neves, brillant face aux Blues, ne sera pas disponible pour le déplacement à OGC Nice.

Luis Enrique a tenu à rassurer sur l’état du milieu portugais :

« Il n’est pas disponible. Ce n’est pas une blessure. Il faut savoir gérer ces derniers mois et faire attention à sa condition physique. »

À 21 ans, le joueur est l’un des moteurs du pressing parisien et un élément clé dans la récupération haute. Son absence prive donc le PSG d’un atout tactique majeur, même si elle s’inscrit dans une logique de gestion avant les grandes batailles européennes.

Un sprint final sous tension pour le PSG

Entre fatigue accumulée, blessures et calendrier surchargé, le PSG aborde une période charnière. La qualification contre Chelsea a confirmé le potentiel énorme de l’effectif, mais aussi sa dépendance à certains cadres en pleine réussite.

Sans Barcola, ni Fabian Ruiz, et avec un João Neves ménagé, Luis Enrique devra trouver rapidement des solutions pour maintenir le niveau d’intensité et d’efficacité affiché ces dernières semaines.

Plus que jamais, la profondeur de banc et la capacité d’adaptation du staff parisien seront déterminantes. Car une chose est sûre : dans la dernière ligne droite de la saison, la moindre absence peut tout faire basculer.

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