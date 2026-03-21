Revue de presse : une signature au Stade Rennais, Wahi (OGC Nice) a tranché pour son avenir

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de Ligue 1 et de Ligue 2, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Stade Rennais : le frère d’Adrien Truffert passe pro (officiel)

Le Stade Rennais a annoncé la nouvelle ce vendredi. Florian Truffert a paraphé son premier contrat professionnel avec le club Rouge et Noir. Florian est le frère d’Adrien Truffert, passé au SRFC entre 2015 et 2025 avant de partir à Bournemouth.

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Florian Truffert a paraphé son premier contrat professionnel. Le milieu de 19 ans s’inscrit dans la durée avec le SRFC, qu’il avait rejoint en 2021, six ans après son frère.



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Stade Rennais – FC Metz : du bon monde au Roazhon Park pour le match

Le Stade Rennais a révélé une première liste de 25 anciens joueurs présents pour les 125 ans du club, qui seront célébrés au Roazhon Park à l’occasion du match contre le FC Metz, ce dimanche 22 mars. Le club a invité plus d’une centaine d’anciens joueurs pour le match dimanche. Le SRFC a annoncé une partie de la liste des joueurs présents ce vendredi : du plus ancien, Daniel Rodighiero (joueur à Rennes de 1964 à 1970), au plus récent, Martin Terrier (2020-2024, aujourd’hui au Bayer Leverkusen). Pierrick Hiard, Jocelyn Angloma, Sylvain Wiltord, Shabani Nonda, Bernard Lama, Olivier Monterrubio, John Utaka, Mario Melchiot, Mickaël Pagis, Romain Alessandrini, Clément Grenier ou encore M’Baye Niang seront notamment présents.

Mais aussi…

OGC Nice : Wahi a déjà tranché pour son avenir

Prêté à l’OGC Nice par l’Eintacht Francfort pour la seconde partie de saison, Elye Wahi est en train de relance sa carrière en Côte d’Azur avec déjà 4 buts inscrits en 7 matchs de Ligue 1 disputés. Mais alors qu’il est censé revenir à Francfort à l’issue de la saison, l’ancien Marseillais voudrait rester à Nice la saison prochaine et aurait déjà informé sa direction, selon Jeunes Footeux.

OGC Nice – PSG : Puel ne s’attend pas à une décompression des Parisiens

Ce samedi à 21h (diffusion sur Ligue1+) le Paris Saint-Germain (1er) affronte l’OGC Nice (15e) à l’Allianz Riviera dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1 2025-2026. En conférence de presse, le coach niçois Claude Puel s’est exprimé au sujet de cette rencontre et de l’adversaire parisien.

« C’est toujours intéressant de jouer la meilleure équipe d’Europe et de savoir où se situer. Il y a trois points en jeu, comme n’importe quel match. On est toujours dans la situation de devoir aller chercher ces points. On est conscient de la valeur de chaque point. Il y en a encore pas mal à aller chercher. Il n’y a pas de bon ou de mauvais moment pour jouer le PSG. Ils jouent certes quatre jours après leur match de Ligue des champions à Chelsea mais le fait d’être qualifiés à la mi-temps leur a permis de faire tourner et de répartir les temps de jeu. C’est le dernier match avant les joutes internationales, c’est un autre contexte. Ils seront bien présents. »

OGC Nice – PSG : le groupe niçois

À quelques heures de ce choc face au PSG, l’OGC Nice a dévoilé ce samedi matin le groupe retenu par Claude Puel. Six joueurs (Mohamed Abdelmonem, Moise Bombito, Isak Jansson, Tanguy Ndombele, Kojo Peprah, Everton Pereira) manquent à l’appel pour cause de blessure, tandis qu’Ali Abdi, Youssouf Ndayishimiye et Mohamed-Ali Cho font leur retour dans le groupe niçois.

Le 𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆 pour affronter le PSG 🫡#ogcnpsg pic.twitter.com/0Mp2XMVLmX — OGC Nice (@ogcnice) March 21, 2026

Équipe de France : Diakhon tourne le dos à la France

Appelé par l’équipe de France Espoirs et par le Sénégal, Mamadou Diakhon a refusé la convocation avec l’équipe de France Espoirs et a choisi de représenter le Sénégal au niveau international. Le joueur de Bruges figure ainsi dans la liste du Sénégal pour le prochain rassemblement international.