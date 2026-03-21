RC Lens Mercato : Risser à l’OM plutôt que Newcastle, une réponse écrasante est tombée

Courtisé par Newcastle aux dernières nouvelles, Robin Risser serait également dans le viseur de l’OM selon certaines rumeurs. Mais les supporters lensois ont déjà donné leur avis…

Gardien du RC Lens depuis l’été dernier, Robin Risser est devenu la première recrue estivale de l’ère Jean-Louis Leca comme directeur sportif du club. Un pari risqué, mais finalement gagnant pour celui qui n’avait encore jamais disputé le moindre match de Ligue 1. À 21 ans, son adaptation a été XXL, et il est sans conteste un des meilleurs gardiens du championnat. Même s’il connaît quelques petits moments de flottements lors de ses derniers matchs, il n’en demeure pas moins courtisé.

Les supporters lensois contre un départ à l’OM

En effet, en France, l’OM a été cité, mais plus récemment, c’est Newcastle qui a lancé l’attaque. Selon Sky Sport Suisse, les premiers contacts ont déjà été établis en coulisses, et Lens n’exclut pas un départ de son gardien, avec un transfert imaginé entre 30 et 40 millions d’euros. Un sacré montant pour un joueur acheté 3 M€, avec 2 M€ de bonus. Reste à voir qui raflera la mise cet été si Risser s’en va.

En tout cas, les supporters se sont déjà faits entendre concernant un éventuel départ à Marseille. Via un sondage de 70 votants publié sur notre compte X il y a quelques jours, 94,3 % jugeraient « incompréhensible » une signature de Risser à l’OM, contre 5,7 % qui comprendraient ce choix. La tendance est donc connue chez les fans lensois, qui voudront évidemment garder leur gardien pour au moins un an de plus en vue du retour en Ligue des Champions…