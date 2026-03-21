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FC Nantes Mercato : un transfert est tombé à l’eau, l’OM s’est fait recaler en beauté

Par William Tertrin - 21 Mar 2026, 16:10
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Le logo du FC Nantes sur l'un des murs de la Beaujoire.
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Ancien joueur du FC Nantes, Émerse Faé (42 ans) a révélé avoir failli rejoindre l’OM… mais la CAN a tout compromis.

Au-delà de la polémique récente autour de la victoire du Maroc au détriment du Sénégal, la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) peut également être décisive en période de mercato. Pour certains clubs, cette compétition est perçue comme un frein. Pour les joueurs africains, elle reste une priorité. Un dilemme qui a parfois coûté cher… comme à Emerse Faé, ancien joueur du FC Nantes.

Un choix fort entre sélection et mercato

Formé au FC Nantes, Emerse Faé s’impose rapidement comme un milieu prometteur au début des années 2000. Entre 2003 et 2007, il dispute plus de 120 matchs avec les Canaris avant de quitter le club après la relégation en Ligue 2 . Mais à cette époque, un transfert bien plus prestigieux aurait pu changer le cours de sa carrière.

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Alors qu’il évolue encore à Nantes, l’ancien international ivoirien est approché par l’OM. Le club phocéen, alors en pleine reconstruction, s’intéresse sérieusement à son profil.

La CAN au cœur du blocage

Le problème ? La CAN. Dans un témoignage récent accordé à L’Équipe, Emerse Faé explique que le deal était conditionné à un choix difficile : mettre entre parenthèses sa sélection ivoirienne. Une exigence qu’il refuse catégoriquement.

« Quand je suis à Nantes. José (Anigo) m’appelle et me dit : « Écoute, on est intéressés, on veut te faire venir, mais il faut que la sélection, tu la mettes un peu entre parenthèses ». Parce qu’il y avait la CAN. »

Une demande qui illustre parfaitement les tensions entre clubs européens et compétitions internationales africaines. Fidèle à ses valeurs, Faé tranche :

« Moi, je dis non, ça ne se fait pas »

Un choix fort, mais lourd de conséquences.

L’OM tourne la page, Nantes perd un talent

Face à ce refus, l’OM décide finalement de se tourner vers une autre option. Le club recrute alors Benoît Cheyrou en 2007, un profil plus disponible sur toute la saison. De son côté, Emerse Faé quitte finalement le FC Nantes pour rejoindre l’Angleterre et le Reading FC la même année .

Ce transfert intervient dans un contexte compliqué pour les Canaris, marqués par une relégation et un mercato agité avec de nombreux départs, dont celui de Faé .

Un cas révélateur pour le mercato du FC Nantes

Cette anecdote illustre un problème toujours d’actualité : la CAN, souvent organisée en janvier, impacte directement les stratégies de recrutement des clubs européens.

Pour le FC Nantes, historiquement riche en talents africains, cette réalité est encore plus marquante. Entre valorisation des joueurs et contraintes sportives, le club doit régulièrement composer avec ces absences.

Une carrière finalement marquée par la CAN

Ironie du sort, ce choix de privilégier la sélection a renforcé l’histoire entre Emerse Faé et la Côte d’Ivoire. Ancien international (44 sélections), il est aujourd’hui sélectionneur… et vainqueur de la CAN 2023 (disputée en 2024) .

Une trajectoire qui donne du sens à sa décision de l’époque.

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