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FRANCE

ASSE : la compo très surprenante de Montanier pour affronter Annecy

Par William Tertrin - 21 Mar 2026, 19:05
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Philippe Montanier en interview après la victoire à Pau.
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Voici la compo officielle de l’ASSE pour le match face au FC Annecy.

Ce samedi, l’ASSE reçoit le FC Annecy pour la 28e journée de Ligue 2. Découvrez ci-dessous la composition officielle alignée par Philippe Montanier, qui a fait le choix de réintégrer Dennis Appiah dans le onze de départ. Seul changement avec la sortie de Miladinovic comparé à la semaine dernière contre Grenoble. Les Verts devraient donc évoluer à 5 défenseurs derrière, un choix assez surprenant s’il se confirme. Coup d’envoi à 20h au stade Geoffroy-Guichard.

La compo des Verts

Maubleu – Appiah, Pedro, Le Cardinal (cap), Nadé, Old – Kanté, Boakye – Cardona, Stassin, Davitashvili.

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