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RC Lens Mercato : l’IA dévoile ses 5 pistes idéales en cas de départ de Risser

Par William Tertrin - 21 Mar 2026, 22:20
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En cas de départ de Robin Risser du RC Lens cet été, l’IA a dévoilé 5 pistes idéales pour remplacer le jeune gardien français.

Avec la montée en puissance de Robin Risser au RC Lens, il est clair que le club dispose d’un gardien prometteur. Mais sa cote grimpe forcément, et un départ est clairement redouté cet été. Lens pourrait donc se retrouver à chercher un remplaçant capable de progresser et de s’imposer dans les cages. Si Hervé Koffi, qui réalisé une grosse saison à Angers, pourrait être propulsé numéro 1, l’IA a proposé les noms de cinq jeunes gardiens à potentiel qui pourraient correspondre au profil recherché afin de compenser un éventuel départ de Risser.

1. Guillaume Restes (Toulouse FC)

À 21 ans, même âge que Risser, Guillaume Restes garde les cages de Toulouse depuis 2023. Doté d’un bon jeu au pied et d’une excellente lecture du jeu, il montre une maturité surprenante pour son âge. Son profil ferait de lui une solution à la fois immédiate et durable pour Lens. Avec un encadrement adapté, il pourrait devenir le gardien numéro un du club pour plusieurs saisons. Il est cependant estimé à 20 millions d’euros, un tarif assez élevé.

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2. Mike Penders (Chelsea / prêt à Strasbourg)

Jeune gardien anglais de 20 ans, Mike Penders a été prêté à Strasbourg pour découvrir la Ligue 1. Déjà exposé au football professionnel, il possède une marge de progression importante et pourrait s’adapter rapidement à Lens. Sa jeunesse et son expérience en prêt font de lui un profil intéressant pour un club cherchant un nouveau titulaire. Transfermarkt l’estime à 15 millions d’euros, mais il appartient à la galaxie BlueCo, et il paraît assez difficile de le déloger.

3. Matthieu Luka Epolo (Standard de Liège)

Gardien belge de 20 ans, Matthieu Luka Epolo se distingue par sa capacité à diriger sa défense et sa présence rassurante dans les cages. Encore peu connu du grand public, il représente une opportunité pour Lens de recruter un joueur avec un fort potentiel et un profil international prometteur. Plus accessible financièrement, il est estimé à 5 millions.

4. Dennis Seimen (SC Paderborn, prêt)

À 20 ans ans, Dennis Seimen est un gardien en pleine progression. Son jeu moderne, avec des sorties agressives et de bons réflexes, en fait un jeune à fort potentiel. Lens pourrait miser sur lui pour le faire évoluer vers un rôle de titulaire. Il est estimé à 7 millions d’euros.

5. Tiago Pereira Cardoso (Borussia Mönchengladbach)

Jeune Brésilien de 19 ans, Tiago Pereira Cardoso se forme en Bundesliga au Borussia Mönchengladbach, un championnat réputé pour développer les talents. Il possède les qualités techniques et l’état d’esprit nécessaires pour devenir un gardien solide, et un passage par Lens pourrait accélérer sa montée en niveau. Il a déjà disputé 5 matchs de championnat allemand, et est valorisé à 1,5 million d’euros.

On pourrait également citer Mattia Fortin, le gardien de but italien de 22 ans. Il mesure 1,97 m et possède un gabarit idéal pour sa position, avec déjà une solide expérience en Italie malgré son jeune âge. Il fait évidemment office de « favori » car il a été acheté par Lens l’été dernier avant d’être prêté à Padoue en Serie B, lui permettant d’accumuler du temps de jeu et de mûrir avant une éventuelle intégration dans l’effectif lensois. S’il a commencé la saison dans la peau d’un titulaire, il a basculé comme numéro 2 depuis la fin d’année 2025.

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