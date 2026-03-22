Si l’AJ Auxerre a pris cinq points d’avance sur le FC Nantes, Vahid Hailhodzic est doté de la recette miracle pour le maintien des Canaris en Ligue 1.

Le FC Nantes vit une période sous haute tension. Avec cinq points de retard sur l’AJ Auxerre, chaque match devient une finale. Les joueurs sont conscients que la moindre erreur peut coûter cher, et la pression se fait sentir jusque dans les tribunes, où les supporters restent inquiets mais fidèles.

L’arrivée de Vahid Halilhodzic apporte un souffle nouveau. Ancien sélectionneur de plusieurs nations, il sait comment créer rapidement une cohésion d’équipe et imposer une discipline stricte. Emmanuel Merceron, sur le plateau de Télé Nantes, le résume : « Je pense que c’est un excellent profil car il a aussi été un grand sélectionneur et les deux semaines qu’il a ressemblent à un rassemblement d’équipe nationale. »

« C’est un excellent profil »

La mission est claire mais ambitieuse : atteindre au minimum les barrages pour éviter la relégation directe. Halilhodzic, réaliste, ne cache pas les difficultés à venir : « Les prochains matchs, ce n’est pas cadeau », parlant d’une opération « presque mission impossible ». Pourtant, sa méthode est précise : chaque séance est pensée pour créer des automatismes rapides, chaque joueur est responsabilisé et chaque match est abordé comme une finale.

Malgré la pression, le FC Nantes peut compter sur un groupe déterminé et un entraîneur capable de transformer la peur en énergie positive. La combativité et la cohésion deviennent les armes principales des Canaris, et chaque point gagné est une petite victoire dans cette course au maintien. Avec Halilhodzic aux commandes, le FC Nantes a toutes les chances de transformer cette situation critique en un véritable exploit, pour le plus grand soulagement de ses supporters.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)