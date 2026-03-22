À 35 ans, Faouzi Ghoulam, ancien latéral gauche emblématique de l’ASSE, explique pourquoi il a décliné une offre de retour dans son club formateur, malgré l’intérêt des Verts et un salaire alléchant.

Faouzi Ghoulam a été contacté par l’ASSE pour revenir en décembre 2022 ! À l’époque, le latéral gauche algérien avait participé à deux matchs amicaux avec les Verts : une victoire 3-1 contre Grenoble, où il avait inscrit le dernier but, et une défaite 1-0 contre Ajaccio. Mais malgré la proposition financière et l’opportunité de retrouver son club de cœur, le joueur désormais âgé de 35 ans a refusé de signer.

Dans un entretien accordé au site italien Fanpage, l’ancien international algérien explique : « Je ne reviendrai pas dans mon club de cœur pour y travailler comme mercenaire. Je m’attendais à un projet à long terme, mais nos visions divergeaient. Ils me voyaient encore comme le jeune joueur qu’ils avaient laissé partir, alors qu’entre-temps, j’étais devenu un élément clé, fort d’une riche expérience internationale, ayant joué la Coupe du Monde, la CAN, la Ligue des Champions et la Ligue Europa. »

« C’est toujours mon équipe »

Ghoulam souligne que sa démarche n’était pas motivée par l’argent, mais par la volonté de contribuer à un projet concret : « Je voulais peut-être mettre en place une formation pour obtenir un diplôme de manager ou d’entraîneur. S’ils ne recherchaient que le nom et l’image, alors que moi, je cherchais un projet ? Exactement. » Il ajoute que la communication avec l’ancienne direction ne correspondait pas à son ambition : « J’ai dit clairement au président : ‘Je ne suis plus le garçon que tu as laissé partir il y a des années. Aujourd’hui, si nos visions divergent, je ne serai pas un mercenaire pour mon équipe préférée.’ »

Malgré ce refus, Ghoulam reste attaché à l’ASSE : « C’est toujours mon équipe. On ne s’entendait juste pas avec les anciens propriétaires. Les choses ont changé depuis, mais c’était comme ça à l’époque. » Avec ce franc-parler, Faouzi Ghoulam rappelle que son retour en club ne se résume pas à un contrat lucratif : il privilégie un projet ambitieux et une vision à long terme, même pour le club qui l’a révélé au plus haut niveau. Une position qui force le respect et illustre l’importance de l’engagement personnel dans le football moderne.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2