OM – LOSC : les compos de Beye et Genesio sont connues !

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Voici les compos officielles du choc entre l’OM et le LOSC pour la 27e journée de Ligue 1.

Ce dimanche, l’OM reçoit le LOSC pour le choc de la 27e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous les compos alignées par Habib Beye et Bruno Genesio. Côté marseillais, Balerdi et Emerson reviennent dans le onze, tout comme Mandi, Verdonk, Haraldsson et Fernandez-Pardo côté lillois. Coup d’envoi à 17h15 au Vélodrome.

Les compos officielles

OM : Rulli – Weah, Balerdi, Medina, Emerson – Kondogbia, Højbjerg (cap) – Greenwood, Timber, Paixão – Aubameyang.

LOSC : Özer – Meunier, Ngoy, Mandi (cap), Verdonk – Bentaleb, Bouaddi – Mukau, Haraldsson, Correia – Fernandez-Pardo.