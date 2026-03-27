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FRANCE

OM : la petite merveille couvée par Habib Beye a encore frappé

Par Bastien Aubert - 27 Mar 2026, 13:19
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Ange Lago (OM)
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Évoqué récemment par Habib Beye en conférence de presse, Ange Lago (21 ans) s’est encore illustré avec la réserve de l’OM.

Ange Lago ne cesse de faire parler de lui. À 21 ans, l’attaquant de l’OM brille avec la réserve et confirme qu’il a tout d’un futur titulaire. Récemment interrogé en conférence de presse sur le jeune joueur, Habib Beye a souligné ses qualités mais ne l’a pas encore intégré à l’équipe première. Une situation qui commence à frustrer certains supporters, conscients du potentiel de Lago pour apporter du sang neuf en attaque.

Une nouvelle démonstration de Lago

Mercredi, la Pro 2 de l’OM s’est imposée 2-1 contre Montpellier lors de la 6e journée du Challenge Espoirs. Ange Lago a marqué et participé activement à la victoire, aux côtés de Sofiane Sidi Ali. Grâce à ces performances, les Marseillais restent en tête de leur poule et se préparent pour la dernière journée contre Nice, le 6 avril.

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Une pépite à suivre à l’OM

Chaque match confirme que Lago est prêt à franchir un palier. Sa régularité, son sens du but et sa capacité à peser sur les défenses font de lui un joueur que l’OM pourrait rapidement intégrer en équipe première. Les supporters attendent désormais le moment où Beye osera lui offrir sa première titularisation. Si la réserve continue sur ce rythme, ce moment pourrait arriver plus vite que prévu.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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