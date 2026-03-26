Courtisé par l’ASSE, Hervé Koffi (29 ans) ne fait pas l’unanimité au RC Lens. Pire, les supporters sang et or souhaitent majoritairement son départ cet été.

Le dossier Hervé Koffi prend une nouvelle tournure… et elle pourrait bien faire les affaires de l’ASSE. Alors que le club stéphanois surveille de près le gardien du RC Lens, les supporters lensois ont clairement pris position sur son avenir.

Dans un sondage publié par But!, 62,5 % des fans du RC Lens souhaitent voir Koffi vendu dès cet été. Un chiffre fort, qui montre que le portier burkinabé ne s’est pas imposé comme une évidence dans l’esprit du public lensois.

Derrière cette tendance, les autres options peinent à convaincre : seuls 16,1 % des votants souhaitent le voir devenir titulaire, 12,5 % privilégient un nouveau prêt, tandis que 8,9 % seulement accepteraient de le conserver comme numéro 2.

Une opportunité pour l’ASSE ?

Ces résultats envoient un signal clair : la porte semble ouverte côté supporters pour un départ de Koffi. Une situation qui pourrait profiter à l’ASSE, déjà attentive au profil du gardien en vue d’un éventuel retour en Ligue 1. Mais attention, le dossier est loin d’être bouclé. Si les supporters du RC Lens semblent prêts à tourner la page, la position des dirigeants pourrait être bien différente. Le club nordiste pourrait vouloir garder une certaine stabilité à ce poste ou attendre une offre jugée satisfaisante avant de lâcher son joueur.

Un dossier à suivre de près

Pour l’ASSE, l’équation est simple : un gardien expérimenté, disponible sur le marché, et potentiellement accessible si les conditions s’alignent. Mais entre volonté populaire et stratégie interne, le transfert de Koffi reste encore incertain. Une chose est sûre : avec ce type de signal envoyé par les tribunes, le mercato de l’ASSE pourrait rapidement s’accélérer sur ce dossier.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France