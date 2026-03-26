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FRANCE

Brésil – France : les compos sont tombées

Par Raphaël Nouet - 26 Mar 2026, 20:37
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Didier Deschamps lors d'un entraînement des Bleus aux Etats-Unis.
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Le premier match amical de l’équipe de France aux Etats-Unis lors de cette trêve internationale débutera à 21h. Les compositions des Bleus et du Brésil viennent d’être dévoilées.

A moins de 100 jours du début de la Coupe du monde, l’équipe de France a l’occasion de se mesurer à l’un des favoris de la compétition. Car même si Vinicius Jr a assuré que son équipe était loin de rivaliser avec les meilleures, le Brésil est toujours un candidat à la victoire finale, lui qui a remporté à cinq reprises la plus belle des épreuves (1958, 1962, 1970, 1994, 2002). Les Bleus, eux, veulent faire mieux qu’en 2022, quand ils se sont inclinés aux tirs au but en finale contre l’Argentine au terme d’un match de légende. Une troisième étoile après 1998 et 2018 serait une belle façon pour Didier Deschamps de clore son cycle de 14 ans sur le banc tricolore. Affiche de légende, Brésil-France vient de dévoiler ses compositions d’équipe.

Brésil : Ederson – Wesley, Bremer, L.Pereira, Douglas Santos – Casemiro, Andrey Santos – Raphinha, Cunha, Vinicius Jr – Martinelli.
France : Maignan – Gusto, Konaté, Upamecano, T.Hernandez – Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Olise, Ekitiké – Mbappé.

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