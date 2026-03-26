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FRANCE

Real Madrid : Pérez a fait suivre l’un de ses joueurs par un détective !

Par Raphaël Nouet - 26 Mar 2026, 16:02
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Le président du Real Madrid, Florentino Pérez (à droite), lors d'un match sur la pelouse de Manchester City.
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Enorme révélation : la direction du Real Madrid a fait appel à un détective pour suivre l’un de ses joueurs, qui aurait un peu trop d’appétence pour les sorties nocturnes.

Hier, nous avons relayé l’information selon laquelle un joueur du Real Madrid aurait été sorti de l’équipe alors qu’il n’est pas blessé. La raison : son hygiène de vie ne serait pas du tout en phase avec le sport de très haut niveau. Il lui serait notamment reproché des sorties nocturnes trop répétées. Les supporters ont alors scruté les temps de jeu de la plupart des joueurs de l’effectif et deux joueurs sont ressortis : Franco Mastantuono et Alvaro Carreras. L’attaquant argentin et le latéral gauche espagnol sont tous deux arrivés l’été dernier, ont tous deux démarré la saison comme titulaires avant de sortir du onze pour différentes raisons (performances décevantes, blessures, système pas adapté…).

Un dirigeant lui a montré les preuves de ses sorties

Mais ce jeudi, le même compte X ayant sorti ces informations en apporte une nouvelle : le Real Madrid serait allé jusqu’à embaucher un détective pour qu’il file le joueur en question et le prenne en flagrant délit de sorties nocturnes ! Après quoi, le responsable du recrutement du club, Juan Calafat, se serait rendu au domicile du joueur en question pour lui apporter les preuves et lui remonter les bretelles. Des méthodes assez surprenantes pour un club aussi prestigieux que le Real Madrid.

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Concernant l’identité du joueur, les supporters penchent désormais pour Mastantuono. Parce que Calafat, brésilien de naissance, est spécialisé sur l’Amérique du Sud et a été à l’origine de son arrivée en provenance de River Plate. Et parce que Carreras a récemment été blessé, ce qui peut expliquer son absence. Sans parler du fait que le compte X en question a précisé qu’il ne s’agissait pas d’un joueur blessé…

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid

05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)
07/04 : Real Madrid-Bayern Munich (quart de finale aller de la Champions League)
12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)
14/04 : Bayern Munich-Real Madrid (quart de finale retour de la Champions League)
19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)
22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)
28/04 : Demi-finale aller de la Champions League
03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)
05/05 : Demi-finale retour de la Champions League
10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)
13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)
17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)
24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)
30/05 : Finale de la Champions League

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