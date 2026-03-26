En Espagne, on pense que Kylian Mbappé a fait fuiter l’erreur sur ses examens médicaux. L’attaquant aurait demandé à Florentino Pérez de ne plus être suivi par le staff médical du Real Madrid.

Le genougate ne désenfle pas, contrairement à celui de Kylian Mbappé ! Depuis que L’Equipe a révélé que le staff médical du Real Madrid s’était trompé de genou au moment d’examiner l’attaquant, les réactions pleuvent. Le capitaine de l’équipe de France a assuré hier en conférence de presse que cette rumeur était fausse. Sauf que Daniel Riolo a déclaré dans L’After qu’il avait menti sciemment. Et en Espagne, on pense même que c’est lui qui a fait fuiter ces informations ! Dans quel but ? « Mbappé a fait fuiter ces informations parce qu’il veut accuser le Real Madrid, c’est évident. Il veut s’en prendre au club et se sauver lui-même, ce qui est différent », a déclaré Miguel Angel Chazarri.

« Il se préoccupe davantage du Kylian FC »

Echaudé par cette histoire, Kylian Mbappé aurait fait savoir à Florentino Pérez qu’il ne voulait plus être suivi par le staff médical du Real Madrid. Désormais, à chaque fois qu’il aura un souci, il souhaite que ce soit Christophe Baudot, connu au Paris Saint-Germain et actuellement en poste avec la sélection marocaine, qui le suivi. C’est d’ailleurs Baudot qui a identifié son problème au genou. Cette décision risque de provoquer de nouvelles tensions au sein du Real Madrid, où l’aura de Mbappé est en train de pâlir.

Le journaliste de la Cadena Ser Antonio Romero a d’ailleurs résumé la pensée générale : « Il est clair que l’attention se porte sur sa blessure au genou, qui a fragilisé le Real Madrid. Au-delà de son erreur et du fait qu’il ait ignoré le staff médical, je pense que Mbappé a fait preuve d’égoïsme en ne prenant pas en compte la gravité de sa blessure et en voulant absolument battre un record qu’il juge très important. Il semble que depuis son arrivée, il se préoccupe davantage du Kylian FC que d’être l’attaquant de l’équipe la plus titrée d’Europe. Il pense plus à lui qu’au Real Madrid ». Soit à peu près les mêmes griefs qui ont accompagné son passage au PSG…

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid

05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)

07/04 : Real Madrid-Bayern Munich (quart de finale aller de la Champions League)

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Bayern Munich-Real Madrid (quart de finale retour de la Champions League)

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League