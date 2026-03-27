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Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

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Mamadou Sangaré (23 ans), qui fait partie des révélations de la Ligue 1 cette saison, sera difficile à retenir au RC Lens au mercato.

Mamadou Sangaré est-il le meilleur joueur de Ligue 1 cette saison ? Arrivé de Rapid Vienne l’été dernier pour 8 millions d’euros, l’intéressé s’est imposé comme un élément clé du RC Lens. À 23 ans, ce milieu gaucher box-to-box combine tacles, dribbles et passes décisives, et figure parmi les cinq meilleurs milieux défensifs des cinq grands championnats européens selon les statistiques.

Dembélé : « Un joueur rare et convoité »

Dans un entretien à Africafoot, Bassirou Dembélé souligne : « Sans démagogie, il réalise une très belle saison. Il sera très difficile pour Lens de le garder. À 40 millions d’euros, certainement qu’ils vont le vendre. » L’ancien joueur du PSG rappelle également que Sangaré a atteint une maturité qui en fait l’un des meilleurs à son poste.

Le RC Lens face à un dilemme

Si Lens souhaite profiter de la Ligue des Champions la saison prochaine, garder Sangaré serait un atout énorme pour le club artésien. Mais l’offre financière pourrait être irrésistible, et un transfert cet été permettrait au RC Lens de réaliser un jackpot tout en réinvestissant dans son effectif.

Un été sous haute tension

Pour les supporters lensois, l’été s’annonce chargé : Sangaré est la pépite la plus convoitée de Ligue 1 et chaque rumeur de transfert fera vibrer le marché. Entre ambition sportive et opportunité financière, le RC Lens devra trancher pour maximiser ses chances en Ligue des Champions tout en profitant de la valeur de son joueur.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France