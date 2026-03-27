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Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

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En quête de renforts offensifs, le PSG ne mise pas tout sur Lamine Yamal. Luis Campos a activé une autre piste spectaculaire : Yan Diomande (RB Leipzig, 19 ans).

Le PSG prépare un mercato ambitieux. Si le nom de Lamine Yamal circule avec insistance, le club parisien ne compte pas dépendre d’un seul dossier en attaque. En coulisses, Luis Campos a déjà activé une alternative de très haut niveau : Yan Diomande. Et le profil a de quoi impressionner. À seulement 19 ans, l’ailier ivoirien réalise une saison pleine avec le RB Leipzig : 10 buts et 7 passes décisives en Bundesliga. Des statistiques qui confirment son explosion au plus haut niveau.

L’Europe entière sur Diomandé

Mais Paris est loin d’être seul sur ce dossier. Selon Fabrizio Romano, plusieurs cadors européens suivent de près Diomande. « Outre les clubs de Premier League, le Bayern Munich et le PSG suivent également Diomandé et se sont renseignés sur le joueur. » Et la bataille s’annonce féroce. Liverpool, notamment, en a fait une cible prioritaire pour remplacer Mohamed Salah, qui a annoncé son départ en fin de saison. Le Bayern Munich est également en embuscade, prêt à accélérer si une opportunité se présente.

Un transfert déjà colossal

Valorisé autour de 75 millions d’euros, Yan Diomande représente un investissement majeur. Mais pour le PSG, l’opération s’inscrit dans une logique claire : injecter du sang neuf, du talent et de la vitesse dans son attaque. Fabrizio Romano prévient d’ailleurs : « Il ne faut pas sous-estimer le Bayern et le PSG car s’ils décident de tout miser sur Diomande, ils peuvent se révéler très puissants dans cette course. » Un avertissement qui en dit long sur les moyens que Paris pourrait mobiliser.

Le choix du joueur, clé du dossier

Reste désormais une inconnue majeure : la décision de Diomande lui-même. Entre la Premier League, la Bundesliga et la Ligue 1, les options ne manquent pas. Et chacune offre un projet sportif et financier solide. Pour le PSG, tout dépendra donc de sa capacité à convaincre rapidement… avant que la concurrence ne passe à l’action. Une chose est sûre : avec Diomande, Paris tient peut-être bien plus qu’un simple plan B. Un futur crack capable de faire basculer un mercato.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League