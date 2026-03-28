OM : nouvelle désillusion pour les supporters, la vente du club prend un coup fatal

Après avoir déjà été fragilisée, la rumeur d’un rachat de l’OM par Mathieu Flamini a été définitivement balayée par l’une de ses déclarations passées.

Alors que les rumeurs d’un rachat de l’OM sont reparties de plus belle ces derniers jours, un nom a récemment enflammé les réseaux : celle d’un possible retour de Mathieu Flamini en tant qu’actionnaire majeur du club phocéen. Mais, ce scénario ne se concrétisera pas pour plusieurs raisons.

Une rumeur née des besoins de l’OM

Ancien milieu formé à l’OM et désormais entrepreneur, Flamini a été évoqué comme un potentiel “gros poisson” susceptible d’investir dans le club. Cette rumeur s’est amplifiée notamment après des articles suggérant qu’il pourrait devenir actionnaire d’Arsenal ou d’un autre grand club européen, ce qui a laissé penser à certains supporters que l’OM pourrait être ciblé.

Mais, comme relayé sur notre site, le site Sportune a mené sa petite enquête et indiqué que, pour l’exercice 2024, la société de Mathieu Flamini (GF Biochemicals) a présenté un chiffre d’affaires de 545.129€ et un résultat net comptable dans le rouge (- 3 M€). Des chiffres qui font un peu tâche et sacrément peur.

Flamini a déjà rétabli la vérité sur sa fortune

De plus, dans une interview accordée en 2018 à L’Équipe, Mathieu Flamini avait lui-même tenu à rétablir la vérité sur sa fortune : « Bon, c’est important de rectifier les choses. Contrairement à ce que j’ai pu lire, je n’ai pas 30 milliards d’euros sur mon compte en banque. Et cette somme ne correspond pas non plus à la valorisation de ma boîte, GF Biochemicals. En fait, il s’agit de la valeur totale du marché que nous souhaitons «attaquer» grâce aux nouvelles technologies qu’on a développées ces dernières années. Il y a eu un malentendu. C’est comme si on avait donné à un seul restaurant la valeur de l’ensemble du marché de la restauration en France ». Une réalité loin d’être idéale finalement. Pour rappel, la fortune de Frank McCourt est évaluée à 1,5 milliard de dollars pour 2026.

Le rêve d’un investisseur local reste intact

Même si la piste Flamini est aujourd’hui écartée, la recherche d’un investisseur capable d’apporter des moyens significatifs à l’OM continue. Les supporters et les observateurs restent attentifs à de nouvelles pistes, qu’il s’agisse de grandes fortunes françaises ou internationales.