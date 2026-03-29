Dans son entretien au JDD, le propriétaire de l’OM, Frank McCourt, a dressé le portrait-robot du futur président. Il ressemble trait pour trait à celui d’un nom déjà évoqué à Marseille.

Ce dimanche, le JDD publie une longue interview de Frank McCourt. Dedans, le propriétaire de l’OM fait quelques annonces importantes comme sa volonté d’ouvrir le capital du club, le départ de Medhi Benatia en fin de saison mais également sa quête d’un nouveau président après avoir mis fin à la mission de Pablo Longoria. Concernant le successeur de l’Espagnol, il dresse le portrait-robot suivant : « Ma préférence va à quelqu’un qui connaît bien la France et Marseille, car je pense qu’il est crucial de comprendre la culture du club. La personne doit aussi être un manager d’envergure, expérimenté ».

Pauline Gamerre, l’heureuse élue ?

Ce portrait-robot ressemble énormément au profil de Pauline Gamerre, directrice générale du Red Star, dont le nom a circulé en février, au moment où Pablo Longoria a été mis en retrait. Cette Marseillaise de naissance connait parfaitement la ville mais aussi les arcanes du football professionnel. Elle réalise un travail remarquable au Red Star, qui est toujours en course pour l’accession en Ligue 1 malgré des moyens très limités et une seule tribune opérationnelle dans son historique stade de Bauer. En février, le clan McCourt avait démenti des contacts avec elle… mais pas son intérêt.

S’il est très difficile et mal venu de déloger un dirigeant en cours de saison, des contacts à cette période de l’année sont idéaux pour finaliser une arrivée en juin. Pauline Gamerre sera-t-elle l’heureuse élue ? En tout cas, à l’heure actuelle, on voit peu de dirigeants de L1 ou de L2 susceptibles de prendre la suite de Pablo Longoria aussi bien qu’elle…

🚨Exclusif – Avant de nous emmener sur les traces de son histoire familiale à Boston, Frank McCourt parle de l’OM : situation de Medhi Benatia, succession de Pablo Longoria, fidélité au club, prochaine recherche d’un partenaire stratégique… https://t.co/NHLLarWoi9

via @LeJDD — Jean-François Pérès (@jfperes) March 28, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’OM

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)