Le propriétaire de l’OM, Frank McCourt, a confirmé que Medhi Benatia quitterait son rôle de directeur du football à la fin de la saison. Pour le remplacer, deux anciens joueurs ont été contactés…

Dans l’interview accordée au JDD, parue ce dimanche, le propriétaire de l’OM, Frank McCourt confirme le départ de Medhi Benatia en fin de saison : « Après avoir reçu sa démission, je lui ai moi-même demandé de prolonger son préavis et je le remercie d’avoir accepté car c’était essentiel pour terminer la saison. Medhi est un excellent directeur sportif. Il restera jusqu’à la fin de la saison et ensuite ce sera fini. C’est son souhait et c’est ce que nous avons convenus ». C’est donc officiel, l’OM, en plus de se chercher un nouveau président, va aussi devoir trouver un nouveau directeur du football (ou directeur sportif).

Mandanda passe ses diplômes pour être dirigeant

D’après le journaliste Adrien Pittore, deux pistes sont actuellement explorées et elles vont faire halluciner les supporters marseillais, mais pas vraiment dans le bon sens du terme. Ces pistes mènent à Dimitri Payet et Steve Mandanda. Le premier a annoncé sa retraite il y a pile une semaine, à la mi-temps d’OM-Lille (1-2), au micro de Ligue 1+. Le second l’a fait à l’automne dernier, après la fin de son contrat au Stade Rennais. Les deux bénéficient de clause de reconversion à l’OM. On savait que, pour Payet, c’était en tant que directeur sportif et l’on pensait que, pour Mandanda, c’était pour être entraîneur des gardiens. Mais non. Surtout que Pittore ajoute pour le Fenomeno : « Le gardien passe ses diplômes pour potentiellement intégrer une direction sportive, en parallèle de ses activités médiatiques ».

S’ils sont appréciés par la majeure partie des supporters de l’OM, Dimitri Payet comme Steve Mandanda ont le gros désavantage de n’avoir aucune expérience dans le métier de directeur sportif. Un sacré handicap quand on passe après Pablo Longoria et Medhi Benatia. Leur carnet d’adresses en France est certainement étoffé mais leur expérience à l’étranger très limité, si bien que cette annonce d’un intérêt de l’OM pour eux semble confirmer que Frank McCourt semble s’orienter vers un projet low cost pour son club…

En ce qui concerne Steve Mandanda, le gardien passe ses diplômes pour potentiellement intégrer une direction sportive, en parallèle de ses activités médiatiques. — Adrien Pittore (@adrien_pittore) March 28, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’OM

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)