Le propriétaire de l’OM, Frank McCourt, s’est exprimé pour la première fois sur le départ de Pablo Longoria, avec qui il avait noué une relation de confiance.

Plus d’un mois après avoir été mis à l’écart au profit de Medhi Benatia, Pablo Longoria a officialisé son départ de l’Olympique de Marseille il y a six jours. Le dirigeant espagnol a mis du temps à trouver d’entente avec Frank McCourt, surtout qu’il a eu l’impression d’avoir été trahi par le directeur du football, qu’il a contribué à faire venir au club. Et qui avait juré qu’il partirait en même temps que lui… Mais leurs relations se sont refroidis ces derniers mois, au point qu’une cohabitation était devenue impossible. Il a fallu faire un choix et McCourt a opté pour Benatia.

« On développe une relation personnelle sur la durée »

Pour autant, l’homme d’affaires américain n’a pas spécialement bien vécu d’avoir dû se séparer de Longoria. On en veut pour preuve sa déclaration dans le JDD du jour. Interrogé sur le départ de Pablo Longoria, il a répondu : « Ces moments ne sont jamais faciles car on développe forcément une relation personnelle sur la durée. Je ne souhaite donc pas commenter ce sujet ».

Arrivé à l’OM en août 2020 comme directeur du football, Pablo Longoria en était devenu le président en février 2021, après une descente des supporters à la Commanderie pour réclamer la tête de Jacques-Henri Eyraud. Sous son commandement, le club s’est qualifié trois fois pour la Champions League en cinq saisons, a atteint deux demi-finales européennes et assaini ses finances. Mais il n’a pas décroché de titre et a eu du mal à trouver de la stabilité à tous les étages, Longoria étant un adepte du mouvement permanent.

Le calendrier de fin de saison de l’OM

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)