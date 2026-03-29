Pisté l’été dernier et tout proche de s’engager avec l’OM, Dani Ceballos (29 ans) quittera le Real Madrid en fin de saison. Retenteront-ils leur chance à l’intersaison ?

L’été dernier, deux postes ont posé problème à l’Olympique de Marseille. Celui de défenseur central et celui de meneur de jeu. Medhi Benatia et Pablo Longoria avait arrêté leur choix sur Joel Ordonez (Club Bruges) pour le premier et sur Dani Ceballos pour le second. Mais le club belge n’a pas arrêté de jouer la surenchère alors que le milieu espagnol, d’abord OK pour venir, a finalement été retenu par Xabi Alonso… qui l’a peu fait jouer. L’OM a finalement recruté Nayef Aguerd et Benjamin Pavard pour la défense, et s’est fait prêter Matt O’Riley (Brighton) pour le milieu mais le Danois est déjà reparti…

Ceballos quittera le Real en juin mais…

Pour Dani Ceballos, rester au Real n’aura pas constitué un choix très inspiré. Il n’a participé qu’à 19 bouts de match toutes compétitions confondues. Selon Marca, il va se voir indiquer le chemin de la sortie cet été, à un an de la fin de son contrat. L’OM va-t-il revenir à la charge ? Ça semble peu probable. Le projet qui lui a été présenté à l’époque n’existe plus et les dirigeants qui l’avaient contacté ne sont plus là, de même que l’entraîneur qui lui promettait du temps de jeu. L’image de l’OM s’est considérablement dégradée entre les mauvais résultats et les remous depuis janvier.

L’avenir de Dani Ceballos passerait davantage par le Betis Séville, club de sa région, qu’il supporte, où il a été formé et où il a joué en début de carrière. L’OM, de toute façon, ne pourra pas entamer de négociations avant d’être fixé sur son sort en championnat. Car son marché estival dépendra totalement d’une nouvelle participation à la Champions League…

🤔 Supporters marseillais, un avis sur un possible retour de flamme pour Ceballos ?

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Le calendrier de fin de saison de l’OM

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)