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FRANCE

OM : la vente relancée par une petite phrase de McCourt !

Par Raphaël Nouet - 29 Mar 2026, 11:59
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Frank McCourt avant un match au Vélodrome.
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Alors que son interview dans le JDD était censée rassurer les supporters quant à son investissement à l’OM, Frank McCourt a involontairement relancé le fantasme d’une vente prochaine.

Annoncée hier soir, l’interview de Frank McCourt a largement fuité avant même sa parution ce matin. Ce qui a surtout retenu l’attention des supporters de l’OM, c’est cette volonté de l’homme d’affaires américain d’attirer de nouveaux investisseurs. Il dit : « Je pense que c’est le moment d’entamer ce processus parce que je veux vraiment que Marseille passe au niveau supérieur. Je suis très fier de ce que nous avons accompli et du respect que nous avons gagné dans le monde du football. Le niveau supérieur, et, espérons-le, le plus haut niveau, nécessitera des investissements supplémentaires. Nous voulons trouver le bon partenaire stratégique pour y parvenir ».

Cela fait quatre ans qu’il cherche un nouvel investisseur, en vain…

Une déclaration qui aurait dû clore le fantasme d’une vente. C’est tout le contraire qui s’est produit. Car La Provence rappelle que cela fait quatre ans que Frank McCourt cherche des investisseurs pour l’OM. Le souci, c’est qu’il réclame plusieurs centaines de millions de participation sans avoir aucun pouvoir décisionnaire. Ce qui, bien évidemment, n’intéresse personne… En réaffirmant sa volonté de voir débarquer des investisseurs, l’Américain confirme surtout qu’il ne veut plus mettre de l’argent dans l’OM. Et donc qu’il n’hésitera pas à le vendre en cas de proposition intéressante…

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Ce dimanche, le hashtag VenteOM était dans les tendances sur X. Comme quoi, quoi qu’il dise, Frank McCourt ne pourra jamais se défaire de ce serpent de mer. Surtout quand il est alimenté par des journalistes comme celui de L’Equipe, Mathieu Grégoire, qui a répondu à un supporter : « Ah je pense qu’il dit que la vente est une possibilité car lui ne veut pas allonger »…

Le calendrier de fin de saison de l’OM

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)
12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)
19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)
26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)
03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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