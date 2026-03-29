FC Nantes : un scénario cauchemar déjà annoncé en cas de descente en Ligue 2

Même si le FC Nantes a encore une maigre chance d’atteindre les barrages, rien ne dit qu’une éventuelle saison prochaine en Ligue 2 ne sera pas aussi terrible.

Alors que la saison 2025-2026 de Ligue 1 ne va plus tarder à rendre son verdict, l’inquiétude grandit autour du FC Nantes, qui pourrait revenir en Ligue 2 13 ans après sa dernière montée. Sur X, Emmanuel Merceron n’a pas vraiment rassuré sur l’état d’esprit autour du club : « ce sera pas magique s’ils ne préparent rien. Y a pas de DS, pas d’entraîneur, et pas de cellule pour l’an prochain 🥶 ». Une phrase en réponse à un supporter qui assurait : « On remontera direct avec un budget largement supérieur aux autres. C’est d’ailleurs une garantie de voir les Kita rester je pense…. ».

Sur le terrain, les résultats de Nantes sont assez préoccupants. Le club est avant-dernier à 5 points du barragiste, et la menace d’une relégation en Ligue 2 n’est plus théorique mais bien réelle. L’arrivée de Vahid Halilhodžić est la dernière carte abattue par les Kita, et même si le visage affiché contre Strasbourg était le bon, cela n’a pas empêché le FCN de s’incliner. Symptomatique d’une équipe condamnée à la descente…

Une préparation déficiente pour l’après-saison ?

Le poste d’Emmanuel Merceron met en tout cas en lumière un point crucial : l’absence d’une préparation claire pour l’après-saison, quelle que soit la division dans laquelle évoluera le club. Sans directeur sportif défini, sans entraîneur confirmé, et sans cellule de recrutement structurée, Nantes pourrait se retrouver en grande difficulté pour reconstruire une équipe compétitive.

Dans le contexte d’une possible descente en Ligue 2, cela pose plusieurs questions, à commencer par la compétitivité du club dans l’objectif de remonter assez rapidement. Mais si les Kita sont encore à la tête du club, ça pourrait devenir plus compliqué, voire encore pire.

Une descente qui inquiète supporters et observateurs

Du côté des supporters, certains estiment même que la relégation pourrait être bénéfique à long terme, en forçant une refonte profonde du club et un changement de direction. D’autres, en revanche, vivent cette perspective comme une catastrophe sportive et financière.

Les conséquences économiques d’une descente seraient lourdes : baisse des droits TV, moindre attractivité pour les sponsors, et un effondrement probable de la valeur marchande de l’effectif.

Et maintenant ?

Avec seulement quelques matchs restants dans la saison, chaque point compte pour Nantes. La pression est maximale, tant sur les joueurs que sur les dirigeants. Si le club ne parvient pas à se stabiliser rapidement — sur le plan sportif comme sur le plan institutionnel — la perspective d’une saison, au moins, en Ligue 2 pourrait devenir réalité.

Ce qui semblait depuis plusieurs années une simple alerte est aujourd’hui une crise à part entière, qui interroge l’avenir du club et sa capacité à se reconstruire dans un environnement déjà très compétitif.