ASSE Mercato : la stratégie DATA de Kilmer Sports validée par Montanier

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À Saint-Étienne, quelque chose est en train de changer en profondeur. En coulisses, la stratégie portée par Kilmer Sports s’installe durablement : la DATA n’est plus un outil secondaire, elle devient un pilier. Et Philippe Montanier l’assume totalement.

« Sur les quinze dernières années, tout a changé »

Philippe Montanier ne tourne pas autour du sujet. Dans un entretien, il pose le constat avec lucidité :

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Pour lui, le métier d’entraîneur a évolué à une vitesse folle. Fini le coach uniquement tacticien. Aujourd’hui, il faut être capable de comprendre la préparation physique, l’analyse vidéo, la gestion humaine… et désormais, la DATA.

Il revendique un rôle de “généraliste” :

« Il faut comprendre tous les domaines sans forcément être le meilleur dans chacun. »

Une vision moderne, où l’entraîneur devient chef d’orchestre.

« Au début, je l’ai subi… aujourd’hui je l’utilise »

La DATA, justement, n’a pas toujours été une évidence pour Montanier. Bien au contraire.

« Au début, je l’ai subie… »

Mais le technicien a su évoluer. Son passage à Toulouse marque un déclic. Il découvre un usage beaucoup plus poussé des données, s’y forme, notamment via des masterclass… et change complètement d’approche.

« Aujourd’hui, j’essaie de comprendre les outils, les métiers autour. »

Data scientists, architectes, providers… Montanier ne veut pas être expert, mais il veut maîtriser l’écosystème.

Une DATA au cœur des décisions à l’ASSE

Aujourd’hui, à Saint-Étienne, la DATA est devenue un véritable outil d’aide à la décision.

Chaque match est analysé en profondeur. Des tableaux de bord permettent de mesurer les performances, d’identifier les axes d’amélioration, de comparer avec les objectifs fixés.

Mais Montanier reste clair : la DATA ne remplace pas le terrain, elle le complète.

Kilmer Sports : un virage clair vers le recrutement intelligent

Cette évolution ne sort pas de nulle part. Elle s’inscrit dans une stratégie globale portée par Kilmer Sports.

Le groupe mise sur un modèle bien précis : identifier grâce à la DATA des jeunes joueurs à fort potentiel, encore peu valorisés sur le marché.

Objectif :

recruter à moindre coût

développer les joueurs

créer de la valeur sportive et financière

Un modèle inspiré de clubs modernes, où la performance passe aussi par l’anticipation et l’analyse.

À l’ASSE, ce virage est déjà visible. Le recrutement devient plus ciblé, plus rationnel, avec une vraie logique d’investissement.

Mais malgré cette modernisation, Montanier refuse d’oublier l’essentiel :

« Le football reste une affaire d’émotions. »

Et à Saint-Étienne, ces émotions sont décuplées.

« Si on fait un bon match, la semaine des supporters est réussie. Sinon, elle est pourrie. »

Une réalité qui rappelle que derrière les chiffres, il y a un club, une ville, et une ferveur unique.

Trouver l’équilibre parfait

C’est tout l’enjeu aujourd’hui pour l’ASSE : trouver l’équilibre entre innovation et identité.

Entre DATA et instinct.

Entre stratégie et passion.

Montanier l’a compris :