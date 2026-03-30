FC Barcelone : une piste à 30M€ émerge pour préparer l’après Lewandowski ?

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Au FC Barcelone, l’avenir de Robert Lewandowski commence à faire réfléchir. Et en coulisses, une piste inattendue prend de l’ampleur… pour potentiellement anticiper la succession du buteur polonais.

Fisnik Asllani, la révélation qui attire le Barça

Son nom ne vous dit peut-être pas encore grand-chose… mais Fisnik Asllani est en train de changer de dimension.

À seulement 23 ans, l’attaquant prêté par Hoffenheim s’impose comme l’un des profils les plus prometteurs du moment :

9 buts

8 passes décisives

28 matchs cette saison

Un attaquant complet, capable de jouer seul en pointe ou dans un duo offensif, avec un profil technique et collectif qui colle parfaitement à l’ADN barcelonais.

« L’intérêt du Barça est réel »

L’information n’est pas une simple rumeur. L’entourage du joueur confirme clairement les contacts.

« L’intérêt du FC Barcelone pour le joueur est bien réel. »

Le message est limpide : le Barça suit de très près l’évolution d’Asllani, dont la clause libératoire est fixée à 30 millions d’euros.

Une somme importante… mais cohérente avec sa progression fulgurante.

« Ma valeur est passée de 800 000 euros à 30 millions. »

Une trajectoire impressionnante qui intrigue forcément les plus grands clubs.

Lewandowski, un avenir encore flou

Mais alors, faut-il y voir un remplaçant direct de Lewandowski ?

Pas si simple.

À 37 ans, le Polonais continue de performer :

16 buts

3 passes décisives

Malgré une gestion plus légère de son temps de jeu, il reste une pièce centrale du projet.

Et contrairement aux rumeurs de départ, la tendance aurait évolué : le Barça envisagerait désormais une prolongation d’un an.

Entre prolongation et concurrence

La direction catalane prépare une offre avec :

un salaire fixe revu à la baisse

des bonus liés aux performances

Mais la décision finale dépendra du joueur… et surtout de son rôle dans le projet de Hansi Flick.

En parallèle, plusieurs clubs restent attentifs :

Juventus

AC Milan

MLS et Arabie saoudite

Le feuilleton est loin d’être terminé.

Une stratégie claire : anticiper sans brusquer

En réalité, le Barça joue sur deux tableaux :

sécuriser Lewandowski à court terme

préparer l’avenir avec un profil comme Asllani

Une stratégie intelligente pour éviter toute transition brutale.

Une décision imminente

Le dossier avance rapidement. Une réponse de Lewandowski est attendue d’ici fin avril ou début mai.

En attendant, le Barça explore ses options… et pourrait bien avoir trouvé en Asllani un pari aussi audacieux que prometteur.