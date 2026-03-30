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FRANCE

ASSE : gros changement à Geoffroy-Guichard, les supporters déjà sous tension

Par Louis Chrestian - 30 Mar 2026, 13:20
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À AS Saint-Étienne, l’ambiance monte… mais pas seulement sur le terrain. Alors que les Verts se rapprochent de la Ligue 1, un autre sujet fait grincer des dents : les prix à Geoffroy-Guichard.

Un choc face à Dunkerque sous haute tension

Le match face à USL Dunkerque s’annonce comme un tournant de la saison.

Portés par une dynamique positive, les Verts jouent gros dans la course à la montée. Résultat : un engouement énorme autour de cette rencontre… et une forte demande en billetterie.

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Mais cet engouement a un prix.

Des tarifs qui explosent déjà

Pour ce choc, les supporters ont découvert une hausse notable des prix :

➡️ Henri Point Inf : entre 22€ et 52€
➡️ Henri Point Sup : entre 30€ et 38€
➡️ Corner Nord : 26€
➡️ Corner Famille : 20€
➡️ Corner Musée : 22€
➡️ Bloc 10 Pierre Faurand : 42€

Des tarifs qui commencent à se rapprocher… de ceux de la Ligue 1.

Vers des prix “Ligue 1” à Geoffroy-Guichard ?

C’est la question que beaucoup se posent.

Si l’ASSE valide son retour dans l’élite, une augmentation plus globale des prix semble inévitable. Une logique économique… mais difficile à accepter pour une partie des supporters.

Car à Saint-Étienne, le stade fait partie de l’ADN du club. Et toucher au portefeuille des fans, c’est toucher à un sujet sensible.

Les supporters montent déjà au créneau

Sur les réseaux, la colère commence à monter.

Certains dénoncent une hausse jugée excessive, surtout dans un contexte de Ligue 2. D’autres s’inquiètent déjà pour l’avenir :
Assister à un match à Geoffroy-Guichard deviendra-t-il un luxe ?

Entre ambition sportive et frustration populaire

L’ASSE est à un tournant.

D’un côté, un club qui vise la montée et doit structurer ses revenus.
De l’autre, des supporters fidèles, attachés à des valeurs populaires.

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