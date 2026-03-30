FC Barcelone : coup de théâtre pour Marcus Rashford ? 3 pistes envisagées

Au FC Barcelone, le dossier Marcus Rashford prend une tournure inattendue. Alors que l’ailier anglais semblait être la priorité offensive du club, la situation pourrait bien basculer.
Rashford, priorité… mais sous conditions
Auteur d’une saison convaincante, Rashford reste la cible numéro une du Barça pour renforcer son attaque.
Mais un problème majeur se pose : Manchester United ne compte pas faire de cadeau.
Le message est clair :
30 millions d’euros cet été… ou rien.
Une exigence qui complique sérieusement les plans du club catalan, déjà limité financièrement.
Le Barça anticipe un échec
Face à cette pression, le Barça ne veut pas prendre de risque.
Le club a donc activé plusieurs pistes alternatives, avec une stratégie bien précise :
– recruter plus jeune
– payer moins cher
– réduire la masse salariale
Une approche logique pour pouvoir financer d’autres priorités comme un défenseur central et un numéro 9.
Trois profils déjà ciblés
Trois noms ressortent en interne :
Andreas Schjelderup, la piste la plus chaude
Andreas Schjelderup coche toutes les cases.
Jeune, talentueux, et surtout accessible financièrement.
Estimé autour de 20 à 30M€, il représente une alternative crédible, voire prioritaire en cas d’échec pour Rashford.
Victor Muñoz, un dossier compliqué
Victor Muñoz est également suivi.
Mais son cas est plus complexe : le Real Madrid garde la main sur son avenir.
Un transfert vers le Barça semble donc difficile à concrétiser.
Jan Virgili, le pari à plus long terme
Jan Virgili, plus jeune et estimé à 15M€, est une option plus discrète.
Mais un retour immédiat paraît peu probable.
Une stratégie dictée par les finances
Ce dossier illustre parfaitement la réalité actuelle du Barça.
Le club cherche un équilibre :
– rester compétitif
– investir intelligemment
– éviter les gros salaires
Résultat : les profils comme Schjelderup deviennent de plus en plus attractifs.
Rien n’est encore joué pour Rashford
Malgré tout, la piste Rashford n’est pas abandonnée.
Mais le message est clair : Le Barça ne fera pas n’importe quoi.
Un mercato sous haute tension
À Barcelone, le mercato s’annonce stratégique. Et si Rashford reste une priorité, le club prépare déjà l’avenir… quitte à créer la surprise.