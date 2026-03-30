À LA UNE DU 30 MAR 2026
[15:15]FC Nantes : Un ancien Canari est décédé
[15:00]ASSE : les supporters pas convaincus par deux pépites de Ligue 2, Kilmer Sports attendu au tournant
[14:37]FC Nantes : Cardiff débouté dans l’affaire Sala, ils vont renflouer les caisses du FC Nantes
[14:30]FC Barcelone : coup de théâtre pour Marcus Rashford ? 3 pistes envisagées
[14:08]PSG : coup de tonnerre, la mairie ouvre la porte au Qatar pour le Parc des Princes
[13:52]Stade Rennais Mercato : Pouille déjà contrarié pour le défenseur qu’il voulait offrir à Franck Haise
[13:40]FC Nantes : 5 joueurs qui pourraient être vendus en cas de descente en Ligue 2
[13:20]ASSE : gros changement à Geoffroy-Guichard, les supporters déjà sous tension
[13:00]OM : ce détail du nouveau logo a failli mettre le feu aux poudres
[12:40]FC Nantes : sur les traces de Sala, le bouleversant retour de sa mère à Nantes
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : Cardiff débouté dans l’affaire Sala, ils vont renflouer les caisses du FC Nantes

Par Louis Chrestian - 30 Mar 2026, 14:37
💬 Commenter
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

C’est un tournant majeur dans l’un des dossiers les plus sensibles du football français. Le FC Nantes vient d’obtenir gain de cause face à Cardiff City dans l’affaire liée au décès de Emiliano Sala.

Le tribunal tranche en faveur du FC Nantes

Le tribunal de commerce de Nantes a rendu sa décision ce lundi. Et le verdict est clair : le FC Nantes n’a commis aucune faute dans ce dossier.

Les juges ont notamment confirmé que Willie McKay agissait bien en tant que mandataire du club nantais, et qu’il n’était pas responsable de l’organisation du vol tragique.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Une décision qui met un terme à des années de bataille judiciaire.

Cardiff condamné à verser 480 000 euros

Mieux encore pour le club nantais : Cardiff a été débouté de l’ensemble de ses demandes.

Le tribunal a estimé que :

  • Cardiff n’a pas subi de préjudice
  • Le FC Nantes, lui, en a bien subi un

Résultat : le club gallois est condamné à verser :

  • 300 000 euros pour le préjudice
  • 180 000 euros supplémentaires

Soit un total de 480 000 euros à payer au FC Nantes.

Une décision rendue en présence de la mère de Sala

Le jugement a été prononcé en présence de Mercedes Taffarel.

Un moment forcément chargé d’émotion, plus de sept ans après la disparition tragique de son fils.

Une affaire qui a marqué le football

Pour rappel, Emiliano Sala est décédé en janvier 2019, à l’âge de 28 ans, dans un crash d’avion au-dessus de la Manche.

Il venait tout juste de s’engager avec Cardiff City et n’avait pas encore disputé le moindre match sous ses nouvelles couleurs.

Depuis, le dossier judiciaire n’a cessé de rebondir, entre responsabilités, indemnités et tensions entre les deux clubs.

Un épilogue important pour le FC Nantes

Avec cette décision, le FC Nantes obtient une victoire importante sur le plan juridique.

Mais au-delà du verdict, cette affaire reste profondément marquée par le drame humain qui l’accompagne.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot