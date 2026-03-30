FC Nantes : Cardiff débouté dans l’affaire Sala, ils vont renflouer les caisses du FC Nantes

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C’est un tournant majeur dans l’un des dossiers les plus sensibles du football français. Le FC Nantes vient d’obtenir gain de cause face à Cardiff City dans l’affaire liée au décès de Emiliano Sala.

Le tribunal tranche en faveur du FC Nantes

Le tribunal de commerce de Nantes a rendu sa décision ce lundi. Et le verdict est clair : le FC Nantes n’a commis aucune faute dans ce dossier.

Les juges ont notamment confirmé que Willie McKay agissait bien en tant que mandataire du club nantais, et qu’il n’était pas responsable de l’organisation du vol tragique.

Une décision qui met un terme à des années de bataille judiciaire.

Cardiff condamné à verser 480 000 euros

Mieux encore pour le club nantais : Cardiff a été débouté de l’ensemble de ses demandes.

Le tribunal a estimé que :

Cardiff n’a pas subi de préjudice

Le FC Nantes, lui, en a bien subi un

Résultat : le club gallois est condamné à verser :

300 000 euros pour le préjudice

180 000 euros supplémentaires

Soit un total de 480 000 euros à payer au FC Nantes.

⚖️ Cardiff débouté et condamné à verser 480.000 euros au FC Nantes dans le cadre du procès autour du décès d'Emiliano Sala.https://t.co/gFJff7a6rz — RMC Sport (@RMCsport) March 30, 2026

Une décision rendue en présence de la mère de Sala

Le jugement a été prononcé en présence de Mercedes Taffarel.

Un moment forcément chargé d’émotion, plus de sept ans après la disparition tragique de son fils.

Pour rappel, Emiliano Sala est décédé en janvier 2019, à l’âge de 28 ans, dans un crash d’avion au-dessus de la Manche.

Il venait tout juste de s’engager avec Cardiff City et n’avait pas encore disputé le moindre match sous ses nouvelles couleurs.

Depuis, le dossier judiciaire n’a cessé de rebondir, entre responsabilités, indemnités et tensions entre les deux clubs.

Un épilogue important pour le FC Nantes

Avec cette décision, le FC Nantes obtient une victoire importante sur le plan juridique.

Mais au-delà du verdict, cette affaire reste profondément marquée par le drame humain qui l’accompagne.