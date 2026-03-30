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FRANCE

FC Nantes : Un ancien Canari est décédé

Par Louis Chrestian - 30 Mar 2026, 15:15
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Le FC Nantes est en deuil. Un ancien visage bien connu des supporters s’est éteint.

Joël Henry s’en est allé à 63 ans

Joël Henry, ancien milieu offensif des Canaris, est décédé à l’âge de 63 ans. Une triste nouvelle pour le football français, annoncée ce week-end.

Formé à Lille, où il débute en première division à seulement 16 ans, il s’était ensuite construit une belle carrière, marquée notamment par une victoire en Coupe de France avec Bastia en 1981.

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Un passage marquant à Nantes

C’est au FC Nantes que Joël Henry aura laissé une empreinte forte.

Entre 1988 et 1992, il dispute 118 matchs sous les couleurs nantaises, inscrivant 8 buts. Une période importante de sa carrière, durant laquelle il s’impose comme un joueur apprécié, autant pour son talent que pour sa personnalité.

Un joueur respecté et attachant

Ceux qui l’ont connu évoquent un joueur élégant, mais aussi un homme apprécié dans les vestiaires.

Passé également par Brest, où il formait un duo marquant avec Bernard Pardo, Joël Henry était reconnu pour sa technique, mais aussi pour son caractère chaleureux et sensible.

Une carrière riche

Au total, il laisse derrière lui une carrière solide :

  • 380 matchs professionnels
  • 55 buts
  • 7 sélections avec l’équipe de France Espoirs

Il avait mis un terme à sa carrière en 1992, après son passage à Nantes.

Un souvenir qui reste

Pour les supporters du FC Nantes, Joël Henry restera comme un joueur d’une époque, d’un style… et d’un football qui a marqué les esprits.

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